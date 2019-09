Dialničiari musia opäť vyhodnotiť ponuky v tendri na výstavbu úseku R2 Kriváň - Mýtna

Nariadil im to Úrad pre verejné obstarávanie.

6. sep 2019 o 15:15 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) opäť vyhodnotí ponuky uchádzačov vo verejnej súťaži na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna (9,15 kilometra). Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe námietok jedného z neúspešných uchádzačov nariadil diaľničiarom odstrániť protiprávny stav v tendri, zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk a opätovne ich vyhodnotiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Vyplýva to z informácií uverejnených na portáli ÚVO.



Úrad uznal za opodstatnené výhrady navrhovateľa k trom zo štyroch kritérií na vyhodnotenie ponúk. V rozhodnutí uviedol, že námietky podal uchádzač č. 4. Podľa údajov NDS o vyhodnotení ponúk na uvedenom mieste zo štyroch vyhodnotených ponúk skončilo taliansko-slovenské združenie vedené spoločnosťou INC, S. p. A., Turín. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti Cesty SK, s. r. o., Košice a CEDIS, s. r. o., Bratislava.



Komisia NDS podľa úradu nepostupovala pri hodnotení ponúk s odbornou starostlivosťou a dôsledne sa nezaoberala kritériami, resp. podkritériami navrhnutými uchádzačmi. "Úrad má za to, že celý proces vyhodnotenia ponúk realizovaný kontrolovaným (NDS) je nečitateľný, nekontrolovateľný, nie je zabezpečená náležitá preskúmateľnosť všetkých úkonov kontrolovaného, a kontrolovaný svojim postupom konal v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti," upozornil úrad v rozhodnutí. Zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní podľa úradu mohli mať z uvedeného dôvodu vplyv na výsledok verejného obstarávania.



NDS vyhodnotila v tendri na stavbu R2 Kriváň - Mýtna ponuky štyroch uchádzačov podľa štyroch kritérií. Rozhodoval najlepší pomer ceny a kvality. Predbežne prijala ponuku slovensko-českej skupiny dodávateľov na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s., Bratislava, a to na základe druhej najnižšej ceny 232,15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. V jej prospech rozhodli kvalitatívne kritériá a najvyšší počet bodov (94,33). Ďalšími členmi skupiny sú spoločnosti Strabag, s. r. o., Bratislava, Eurovia SK, a. s., Košice a Eurovia CS, a. s., Praha. Predpokladaná cena prác plánovaných na štyri roky predstavovala 234,08 mil. eur bez DPH. Výstavba úseku R2 bude financovaná zo štátneho rozpočtu.



Taliansko-slovenské združenie ICM, S. p. A., Vicenza a Váhostav - SK, a. s., Bratislava navrhlo najnižšiu cenu 209,5 mil. eur bez DPH, ale získalo 91,94 bodov, teda menej ako skupina na čele s Doprastavom. Ďalšie taliansko-slovenské združenie vedené spoločnosťou INC, S. p. A., Turín predložilo ponuku vo výške 253,29 mil. eur (65,06 bodu) a slovensko-česko-francúzskej združenie na čele so spoločnosťou SMS, a. s., Banská Bystrica navrhlo cenu 271,26 mil. eur bez DPH (90 bodov).



Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Národnú diaľničnú spoločnosť.