Väčšina Slovenska musí počítať aj naďalej s výdatnejším dažďom

Meteorológovia očakávajú už dnes v noci búrky, ojedinelé sprevádzané intenzívnymi lejakmi.

8. sep 2019 o 18:42 TASR

BRATISLAVA. Väčšina územia Slovenska musí aj naďalej počítať s výdatnejšími zrážkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred dažďom.

Výstrahy druhého stupňa platia pre Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický a časť Košického kraja. Podľa meteorológov môže počas intenzívneho dažďa padnúť miestami 40 až 70 milimetrov.

"Očakáva sa aj výskyt búrok, ktoré budú ojedinele sprevádzané intenzívnymi krátkodobými lejakmi s úhrnmi aj viac ako 20 milimetrov za hodinu," uvádza SHMÚ.

Výstrahy prvého stupňa platia pre Bratislavský a Trnavský kraj. Podľa odhadov meteorológov môže miestami padnúť 30 až 45 milimetrov zrážok. Aj tu sa však môžu vyskytnúť búrky sprevádzané intenzívnymi krátkodobými lejakmi, pri ktorých môže spadnúť viac ako 20 milimetrov za hodinu. Dážď môže spôsobiť škody menšieho či väčšieho rozsahu.

Výstrahy druhého stupňa platia predbežne od nedele 8. septembra od 22.00 hod. do pondelka (9. septembra.) do 14.00, resp. 19.00 hod. , výstrahy prvého stupňa

do 11.00 hod.