Polícia žiada o pomoc pri pátraní po 25- ročnom mužovi

Vyhýba sa výkonu trestu. Podľa slov polície sa môže pohybovať po celom Slovensku.

9. sep 2019 o 9:55 Radovan Vojenčák

ZVOLEN. So žiadosťou o pomoc a spoluprácu sa obracia na občanov polícia vo Zvolene, ktorá pátra po hľadanom 25-ročnom Patrikovi Kováčovi zo Sudiniec. Hľadaný bol už aj v minulosti obvinený z majetkovej trestnej činnosti (vlámanie do bytov). Sudca okresného súdu vydal príkaz na jeho dodanie do výkonu trestu pre prečin krádeže.

„. Je si vedomý trestného stíhania, ktorému sa úmyselne vyhýba. Pohybovať sa môže po celom Slovensku. Žiadame občanov, aby akékoľvek informácie o hľadanom oznámili na najbližšom útvare Policajného zboru, na linku tiesňového volania č. 158, alebo prostredníctvom facebookovej stránky polície Banskobystrického kraja: www.facebook.com/KRPZBB," informovala Mária Faltániová, hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva v Banskej Bystrici.