V Utekáči vynovili strelnicu, súkromníci postavili rybník a losiu zvernicu

V budúcom roku, by sa mal zlepšiť aj cestný prístup k obci.

9. sep 2019 o 13:33 TASR

UTEKÁČ. Niekoľko menších investícií, zameraných na voľnočasové aktivity obyvateľstva a rozvoj cestovného ruchu, zrealizovali v uplynulom období v obci Utekáč v okrese Poltár.

"V časti Salajka sme zrekonštruovali strelnicu a v časti Drahová súkromný investor postavil rybník a ďalší zriadil losiu zvernicu," uviedol pre TASR starosta Miroslav Barutiak. Obec plánuje v tejto časti vytýčiť i trasu pre zimné "bežkovanie" a zriadiť aj areál pre kynológiu.

Podľa starostu čoskoro by sa mohol zlepšiť už aj roky zdevastovaný cestný prístup do obce, a to jednak od obce Kokava nad Rimavicou, ako aj od Sihly v okrese Brezno. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) totiž túto investíciu zaradil k prioritám na ďalší rok. Barutiak predpokladá, že ak sa nevyskytnú žiadne komplikácie, cesta by sa mohla začať rekonštruovať v polovici roku 2020.