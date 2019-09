Slovák odsúdený v Rakúsku za napadnutie priateľky si trest odpykáva doma

Súd vyhovel jeho žiadosti a zvyšok trestu si odsedí v ústave s najmiernejším režimom.

10. sep 2019 o 8:15 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici vyhovel žiadosti odsúdeného 47-ročného Ľudovíta R. z okresu Rimavská Sobota o preradenie z ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia do ústavu s minimálnym stupňom. R. si na Slovensku odpykáva šesťročný trest za zločin usmrtenia v štádiu pokusu, ktorý spáchal v Rakúsku. Rozhodnutie je právoplatné, pretože prokurátor ani odsúdený Radič nepodali voči nemu sťažnosť.



R. napadol v noci na 30. januára 2015 v rakúskom meste Graz svoju priateľku Moniku. Podozrieval ju z nevery a atakoval ju päsťami, fľašou udrel po hlave, ťahal za vlasy, kopal ju a chcel ju bodnúť nožom do srdca. Monika odvrátila útok a nôž ju zasiahol do stehna.



Rakúske súdy v Grazi uznali R. za vinného zo zločinu zabitia v štádiu pokusu a vymerali mu šesť rokov odňatia slobody nepodmienečne. Rozsudok rakúskych súdov prevzali v roku 2016 slovenské justičné orgány. R. si trest doteraz odpykával v ústave so stredným stupňom stráženia v Želiezovciach. Zvyšok strávi v ústave s najmiernejším režimom. Požadoval umiestnenie bližšie k príbuzným.