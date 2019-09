Tréner Lučenca Jankovič: Každý deň sa posúvame o kúsok dopredu

Rozohrávačom by mal byť Caffey, kapitánom Jackuliak.

11. sep 2019 o 13:05 Jozef Mikuš

LUČENEC. Začiatok októbra prinesie úvodné kolo basketbalovej extraligy. Do kolobehu nového súťažného ročníka nastúpia aj lučeneckí hráči. Tí pod vedením trénera Petra Jankoviča odštartovali prípravu v polovici augusta a na september majú naplánované viaceré priateľské zápasy.

„Zatiaľ musím vyjadriť spokojnosť s doterajšou prípravou. Nemali sme žiadny problém. Vyskytli sa menšie zranenia, ale to k tomu patrí. Posúvame sa každý deň o kúsok dopredu, ale skoro celý tím je nový, tak ešte potrebujeme čas na súhru. Máme trošku medzery v taktike, no pracujeme na tom každý deň a dúfam, že do začiatku ligy sa to posunie dopredu,“ zhodnotil nový kormidelník BKM Lučenec Peter Jankovič.

Ten do kresla trénera zasadol po tom, ako klub začiatkom augusta oznámil, že Goran Miljevič nebude koučom Novohradčanov. Jankovič preto prišiel do vedenia už vyskladaného tímu.

„Zatiaľ som spokojný, ako chlapci pracujú ako tím. Nerád by som vyzdvihoval jednotlivca pred kolektívom, keďže basketbal je kolektívny šport. Určite sa vykryštalizuje aj líder, ktorý bude tím ťahať v najťažších momentoch. Mali by to byť najskúsenejší hráči. Základnú päťku ešte nemáme stabilnú, keďže skúšame rôzne varianty, možno okrem postu rozohrávača, ktorý by mal byť pevný pre Mikea Caffeyho,“ prezradil skúsený tréner, ktorý doteraz pôsobil v ženskom basketbale.