Fiľakovo čaká zápas roka proti Dunajskej Strede

Duel bude mať špecifickú príchuť pre kormidelníka FTC Eugena Bariho, ktorý svoje najlepšie futbalové roky prežil práve v klube zo Žitného ostrova.

12. sep 2019 o 7:17 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Pod Fiľakovským hradom sa schyľuje k veľkej udalosti. Na tamojší štadión FTC príde stretnutie tretieho kola Slovnaft Cupu odohrať fortunaligová Dunajská Streda. Prezident klubu aj tréner hovoria o obrovskom úspechu a udalosti roka.

„Myslím, že za moje deväťročné pôsobenie na čele FTC je to asi najväčšia športová udalosť. Každý v klube, od usporiadateľov cez hospodára až po hráčov, sa na tento zápas už veľmi teší. Podľa mojich informácií si Fiľakovo proti tímu z najvyššej súťaže zahrá po dlhých 31 rokoch,“ povedal Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Pohárový zápas medzi MŠK Novohrad a Komárnom sa odkladá Čítajte

Dunajskej Strede fandia mnohí Fiľakovčania a k popularite tohto zápasu prispeje aj fakt, že sa stretnú kluby z miest, kde má výrazný podiel maďarsky hovoriace obyvateľstvo. Na duel sa domáci preto poctivo pripravujú od prvej chvíle.

„Očakávame veľkú návštevnosť a organizáciou zápasu sa zaoberá tím ľudí. Pripravili sme vstupenky do troch sektorov – na hlavnú tribúnu, státie vedľa tribúny a za bránou a hosťovský sektor. Ochrana a bezpečnosť všetkých divákov bude samozrejmosťou, preto všetkých z blízkeho aj širokého okolia srdečne pozývame,“ dodal Visnyai.

Pred začiatkom basketbalovej sezóny:

Pred začiatkom basketbalovej sezóny: Tréner Lučenca Jankovič: Každý deň sa posúvame o kúsok dopredu Čítajte

Zápas bude mať špecifickú príchuť aj pre kormidelníka FTC Eugena Bariho, ktorý svoje najlepšie futbalové roky prežil práve v klube zo Žitného ostrova.

„Je až neuveriteľné, že Dunajská sem príde hrať akurát teraz, keď som trénerom Fiľakova. Veľmi sa na ten zápas teším, pre mňa to bude niečo extra,“ skonštatoval Bari. Hoci papierové predpoklady sú jasné, domáci kouč chce postaviť tú najlepšiu jedenástku a využiť každé zaváhanie silného súpera.

„Môžeme len prekvapiť a bol by som veľmi rád, keby chlapci zo seba vydali maximum. Urobíme všetko pre to, aby sme im sťažili situáciu, aj keď to bude veľmi, veľmi ťažké.“

V doraste Dunajskej Stredy hrá Bariho syn Krisztián a otec by rád videl svojho syna v zápase proti mužstvu rodného mesta. O jeho nominácii do zostavy však rozhodne tréner DAC.

Zápas 3. kola Slovnaft Cupu medzi FTC Fiľakovo – FK DAC 1904 Dunajská Streda sa na fiľakovskom štadióne odohrá v utorok 17. septembra od 16.00 hod.