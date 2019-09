Investori majú o Lučenec záujem, aktuálne mesto rokuje s dvoma

O Lučenec v posledných rokoch prejavilo záujem viacero spoločností, ktoré mali záujem spustiť v meste strojárenskú výrobu či montáž hliníkových a železných brán.

14. sep 2019 o 11:05 TASR

LUČENEC. Investori majú aj v súčasnosti o Lučenec záujem a miestna samospráva aktuálne sprostredkovane rokuje s dvoma spoločnosťami, ktoré by sa mohli v meste etablovať. Povedala to primátorka Alexandra Pivková po septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).

„Je záujem o investovanie. Samozrejme, každý chce tie najlepšie podmienky. My náš priemyselný park máme už naplnený a zazmluvnený, ale okolo neho je ešte priemyselná zóna - to sú cudzí vlastníci pozemkov, kde MsZ odsúhlasilo zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré s nimi môžeme uzatvoriť a ponúkať to ako priemyselnú zónu pre ďalších investorov," uviedla Pivková.

Celková plocha spomínanej priemyselnej zóny je podľa nej zhruba 30 hektárov, aktuálne zmluvy, ktoré umožnia ľahší príchod investorov, sa však zatiaľ týkajú menšej plochy. Dodala, že samospráva je pripravená plniť v takýchto prípadoch úlohu prostredníka medzi vlastníkmi a investormi.

Podľa primátorky mestu pri získavaní ďalších veľmi pomáha rýchlostná cesta, ktorá v súčasnosti vedie od Zvolena po Kriváň a ďalšie dva úseky by mali pribudnúť v budúcich rokoch. „Tým, že máme R2, ich príchod vidím reálnejšie," zakončila Pivková.

Ako odznelo na augustovom výjazdovom rokovaní vlády v Buzitke, ktoré sa týkalo aj aktualizácie Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec, v regióne sa podarilo za posledné tri roky znížiť mieru nezamestnanosti z viac ako 16 percent na zhruba 7,5 percenta.

Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) je však v rámci okresu v evidencii nezamestnaných ešte stále takmer 3500 osôb, z toho 1550 stredoškolákov a 230 vysokoškolákov.