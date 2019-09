Mimel začal ročník víťazne, Fehérvári s hetrikom

Lučenčania boli v Žiline stopercentní.

15. sep 2019 o 7:17 Jozef Mikuš

LUČENEC. Už aj futsalový klub z centra Novohradu má na dverách kabíny prvý zárez. Lučenčania nastúpili na svoj premiérový zápas v ročníku 2019/20 na žilinskej palubovke.

Domáci Makroteam inkasoval hneď v úvode z kopačky letnej posily Lučenca Da Costa Liru. Žilinčania odpovedali rýchlym vyrovnaním, no o pár minút sa po zásahoch Fehérváriho a Sobrala opäť radovali hostia.

Desiata minúta priniesla kontaktný gól domácich na 2:3, ale Berkyho tím už súperovi skórovať nedovolil. Naopak, do polčasu sa v drese Mimelu presadili ešte Fehérvári a Da Costa Lira. Do kabín sa odišlo za stavu 2:5.

Po zmene strán pridal šiesty gól Lučenca Serbin. Skóre v 25. min. po faule a červenej karte domáceho hráča upravil na konečných 2:7 nestarnúci Fehérvári, ktorý si premenenou penaltou pripísal hetrik.

Mimel Lučenec sa v 3. extraligovom kole predstaví doma v lučeneckej Arene po prvýkrát v sezóne. Proti MŠK Nové Zámky si Novohradčania zahrajú netradične vo štvrtok 19.9. od 18.30 hod.

V súťaži účinkuje už iba sedem klubov. Majster predošlej sezóny - bratislavská Pinerola - pred prvým kolom odstúpil z ligy.

VARTA FUTSAL LIGA - 2. KOLO

ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec 2:7 (2:5)

Góly: 2. Do Nascimento Silva, 10. De Lima Silva - 1. a 18. Da Costa Lira, 5. a 12. a 25. (PK) Fehérvári, 6. Sobral, 24. Serbin, R: Bohun, Peško, Behančín, 125 divákov, ŽK: 3. Patrik Krištofík, 9. Davidson Do Nascimento Silva, 11. Rafael Durval Da Costa Lira, ČK: 25. Lucian Ferreira Da Silva

DOMÁCI: Kováč - Košút, Hudek, Krištofík, Škulec, Holbička, Torres, Ferreira Da Silva, De Lima Silva, Do Nascimento Silva, Trnka

HOSTIA: Woslley (Oberman, Klema) - Fehérvári, Brunovský, Serbin, Keszi, Petík, Grcič, Da Costa Lira, Sobral, Ferreira, De Almeida

Ostatné výsledky: TNF Lions Prievidza - Lion car MIBA Banská Bystrica, MŠK Nové Zámky - Futsal team Levice 0:2 (0:0).

Výsledky 1. kola: Lion car MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina 4:4 (1:3),

ŠK Makroteam Žilina - MŠK Nové Zámky 15:2 (8:0), Mimel Lučenec - TNF Prievidza (hrá sa 27.9. o 19.00 hod.)