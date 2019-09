Primátor Fiľakova je jedným z dvoch nových podpredsedov strany Most-Híd

Krajňák a Sólymos sa na sobotňajšom sneme podpredsedníckych stoličiek vzdali.

15. sep 2019 o 10:31 TASR

FIĽAKOVO. Novými podpredsedami strany Most-Híd sú primátor Fiľakova Attila Agócs a štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák, ktorí nahradili ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa a poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Antala. Tí sa na sobotňajšom sneme podpredsedníckych stoličiek vzdali. Po skončení snemu o tom informovalo vedenie strany.

Antala svoje rozhodnutie zdôvodnil osobnými aj straníckymi dôvodmi. Podpredseda strany by mal byť podľa neho čo najviac v regiónoch, na čo on z dôvodu nového prírastku do rodiny nemá dostatok času.

Zo straníckeho hľadiska je zas podľa neho dobré, že ho nahradí človek rusínskej národnosti. Tam totiž vidí potenciál strany.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár tiež zdôraznil, že Sólymos aj Antala

ostávajú členmi predsedníctva strany.

Bugár tiež odmietol, že by sa Most-Híd rozpadal. Pripomenul, že poslanec Martin Fedor, ktorý tento týždeň odišiel z poslaneckého klubu Mosta-Híd, nebol členom strany. Takisto predpokladá, že budúci týždeň z klubu odíde aj predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová. Verí však, že bude podobne ako Fedor aj naďalej hlasovať za body z programového vyhlásenia vlády. "Aj ona

prišla z inej strany, je to jej rozhodnutie," dodal.