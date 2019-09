Jubilejný ročník Brdárskej kapusty sa vydaril

Počasie podujatiu prialo, brdo nikomu do kapusty nespadlo.

16. sep 2019 o 8:13 Radovan Vojenčák

VEĽKÁ VES. Jubilejnému desiatemu ročníku Brdárskej kapusty počasie prialo a tak sa až 26 súťažných tímov pustilo v sobotu 14. septembra do boja o vavríny pre víťazov.

„Z desiatich ročníkov nám iba po druhý krát vyšlo takéto krásne počasie. Družstvá sú väčšinou z okolia. Po rokoch sľubovania prišli aj z Látok. Tí to mali asi najďalej. Počas podujatia chceme výnimočne oceniť aj dvoch chlapcov -džudistov, ktorí nás výbornými výsledkami dobre reprezentujú a tiež otvoríme nové detské ihrisko,“ povedal starosta Jozef Líška.

Dodal, že o objektivitu hodnotenia je postarané aj tým, že víťaza vyberá sedemčlenná porota zložená s profesionálnych kuchárov Tí vôbec netušia komu patria vzorky a v prípade účasti nad dvadsať družstiev sa hodnotí dvojkolovo.

„ Z prvého kola postúpi desať súťažných vzoriek A tie porota znovu hodnotí od začiatku. Už sa stalo v minulosti, že posledný postupujúci bol nakoniec prvý. Je to súťaž a v nej je len jeden víťaz ale tí ostatní nie sú vôbec porazení. Pre nás sú víťazmi všetci,“ uviedol starosta.

Zaujímavý je aj pôvod názvu podujatia.

„No to sa u nás traduje, že raz dávno na Vianoce poslal miestny gazda ženu do komory, aby do kapusty dala rebro. V tme siahla po brde( súčasť tkáčskeho stavu) a to miesto rebra putovalo do polievky,“ upresnil Líška.

Podujatie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.