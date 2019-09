V Lučenci prebieha veľké mapovanie, každý názor je dôležitý

Centrum Novohradu chce byť priateľské k deťom a mladým.

16. sep 2019 o 20:04 Marcela Ballová

LUČENEC. Lučenec sa spolu so Zvolenom a Novými Zámkami zapojil na sklonku uplynulého roka do zaujímavého projektu. Jeho výsledky by mali oceniť deti a mladí, keďže práve ich názor je v tomto prípade najdôležitejší.

„Realizácia projektu má zlepšiť život, osobnostný rozvoj a uplatnenie detí a mladých v našom meste. Po workshopoch, diskusiách a organizácii takzvaných focusových skupín v školách a organizáciách, pokračuje mapovanie potrieb dotazníkovou formou. Môže sa do neho zapojiť skutočne každý,“ informoval Ivan Siláči, koordinátor projektu v meste Lučenec. Zároveň objasnil cieľ prebiehajúceho veľkého mapovania.

„Realizuje ho Občianske združenie YOUNG FOLKS LC v spolupráci s mestom Lučenec, pod gesciou Nadácie pre deti Slovenska. Pre naše mesto je to prvé veľké a komplexne mapovanie potrieb mladých,“ priblížil Siláči a konkretizoval, že cieľom je zistiť aktuálne požiadavky, podnety a návrhy priamo od tých, ktorých sa projekt bezprostredne dotýka, teda detí, mladých, ľudí, ktorí s nimi pracujú a tiež rodičov.

Mesto priateľské k deťom a mladým

„Z Lučenca chceme urobiť mesto priateľské k deťom a mladým, kde deti a mladí budú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. V komunitách priateľských k deťom sa dospelí zaujímajú, aké majú deti a mladí potreby a názory. Sú v nich rešpektované práva detí, majú vytvorené bezpečné fyzické a najmä psychické prostredie,“ ozrejmil koordinátor projektu.

Zdôraznil, že v takýchto komunitách si dospelí deti a mladých nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú cestu, ako ich predstavy v daných podmienkach zrealizovať. „Práve preto sme sa do projektu so samosprávou zapojili,“ zdôraznil Siláči.

Veľké mapovanie potrieb

Projekt prebieha už niekoľko mesiacov.

„Na jar prebehla jeho kvalitatívna časť formou focusových skupín. V tejto fáze zástupcovia OZ YOUNG FOLKS zbierali dáta priamo od detí, študentov, učiteľov a členov rôznych záujmových organizácií v Lučenci, ktoré pracujú s deťmi a mladými, prípadne sa venujú ich osobnostnému a kariérnemu rozvoju,“ pripomenul koordinátor.

Aktuálne prebieha mapovanie prostredníctvom krátkeho dotazníka. Zapojiť sa môže každý.

„Každý názor je pre nás mimoriadne dôležitý. Prostredníctvom dotazníka môžeme potvrdiť, prípadne vyvrátiť rôzne tvrdenia a názory, s ktorými sme sa stretávali počas focusových skupín. Práve preto je dôležité, aby sa do mapovania zapojilo čo najviac obyvateľov a návštevníkov nášho mesta,“ dodal Siláči a dal do pozornosti webovú stránku www.youngfolkslc.sk. Obsahuje tiež dotazník, ktorý nájdete aj TU, vrátane ďalších informácií o projekte, ktorý prispeje k zlepšeniu života v Lučenci.