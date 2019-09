Soboťania s novými posilami, čaká ich prvý ligový zápas

HKM v generálke vyhral nad Dolným Kubínom.

17. sep 2019 o 7:44 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hokejisti Rimavskej Soboty majú za sebou prípravný zápas na domácom ľade proti Dolnému Kubínu. Už o pár dní ich čaká prvá ostrá.

"Odvetný prípravný zápas sa skončil podobným výsledkom ako ten prvý v Dolnom Kubíne. Ešte pred vhodením úvodného buly sme si minútou ticha spomenuli na hokejového funkcionára a priateľa Jozefa Oštroma, ktorý nás minulý týždeň navždy opustil. Tempo zápasu bolo typické pre priateľské stretnutie. Chvíľky nezáživného zápasu pre diváka však striedali chvíľky napätia a naozaj pekných hokejových momentov," opísal Marek Hanzel z HKM Rimavská Sobota.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hokejisti Rimavskej Soboty chcú latku posunúť vyššie Čítajte

Na súpiske domácich sa objavilo až 21 mien, takže tréner Ján Podkonický má z čoho vyberať. V zostave na novú sezónu nechýba veľká opora v bráne, reprezentačný brankár Karol Križan, pre ktorého to bude už tretia sezóna v drese Rimavskej Soboty.

"Z partie Rusov nám ostali len dvaja hráči, Denis Moroz a Georgy Vilchinskiy, no doplní ich nováčik Vladislav Spiridonov, ktorý sa v príprave ukázal vo veľmi dobrom svetle. Do zostavy sa dostali aj hráči, ktorí už v minulosti na pár zápasov obliekli dres Rimavskej Soboty - Dávid Tomečko a Nikolas Šturmankin. Rady obrancov vystuží hráč so skúsenosťami z extraligy aj zahraničia Ondrej Zošiak. V tíme pokračuje aj minuloročná posila z play-off Tibor Koniar," vymenoval Hanzel.

Soboťania sa už pripravujú na prvý súťažný zápas. Ten odohrajú túto sobotu 21. septembra o 17.00 hod. doma proti HK 2016 Trebišov.

HKM Rimavská Sobota – MHK Dolný Kubín 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Góly HKM: 16. Vladislav Spiridonov, 37. Slavomír Buda (Tibor Koniar, Michal Slovák), 42. Vladislav Spiridonov (Denis Nociar), 55. Michal Šagát

Zostava HKM: Karol Križan (Roman Vetrák) - Rastislav Matúška, Tomáš Goras, Peter Filipiak, Michal Slovák, Nikolas Šturmankin, Georgy Vilchinskiy, Radovan Iždinský, Denis Moroz, Dávid Tomečko, Vladislav Spiridonov, Ivan Zorvan, Michal Šagát, Peter Havran, Jakub Škantár, Ján Slovák, Tibor Koniar, Denis Nociar, Slavomír Buda, Radoslav Gábor