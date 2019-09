Tisovec v tomto roku vyťaží menej dreva zo svojich mestských lesov

V súčasnosti je podľa riaditeľa mestských lesov problém drevo na trhu vôbec predať.

19. sep 2019 o 10:05 TASR

TISOVEC. Zhruba o tretinu menej dreva oproti pôvodnému plánu vyťaží v roku 2019 vo svojich lesoch samospráva mesta Tisovec v Rimavskosobotskom okrese. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval poslanec a zároveň riaditeľ Mestských lesov Tisovec (MLT) Karol Kubíni.

"Na tento rok aj vzhľadom na situáciu, ktorá je na trhu s drevom, sme naplánovali ťažbu na 12-tisíc kubických metrov dreva. Vyzerá to však tak, že sa zrejme nedostaneme ani na 8-tisíc kubíkov," konkretizoval Kubíni.

Situáciu na trhu s drevom podľa neho ovplyvňuje začínajúca sa recesia v hospodárstve, čoho následkom je pokles objednávok a prepad cien. Spomenul tiež, že v súčasnosti je v dôsledku kalamít výrazný prebytok dreva na trhu, pričom hlavne u najmenej hodnotných druhov ihličnatého dreva je cenový pokles taký drastický, že cena už v podstate nepokrýva ani ťažbu a odvoz z lesa. "Nehovoriac už o následnej úprave porastov a zalesňovaní," konštatoval riaditeľ.

Ako pokračoval, v súčasnosti je problém drevo na trhu vôbec predať a MLT preto aktuálne zarábajú hlavne na službách. "To znamená, že robíme odvoz a rôzne služby pre ľudí, bager či nejakú stolársku výrobu. Sme radi, že portfólio máme takéto, lebo z dreva by sme momentálne mali veľký problém prežiť," podotkol Kubíni. Podľa vlastných slov však očakáva, že do dvoch rokov by sa ceny dreva mohli upraviť.

V predchádzajúcich rokoch 2014 až 2017 bol v tisovských lesoch vyšší objem ťažby, podľa riaditeľa MLT však šlo o obdobie, keď spracovávali drevo z veternej kalamity, ktorá postihla región pred piatimi rokmi.