Bobrovský si obliekol reprezentačný dres

Tínedžer z Klenovca si pochvaľuje podmienky vo futbalovom mužstve Dunajskej Stredy. V budúcnosti by sa chcel futbalom živiť.

18. sep 2019 o 10:44 JÚLIUS GEĽO

KLENOVEC. Filip Bobrovský si zahral v reprezentácii Slovenska. Klenovčan, ktorý zarezáva v DAC 1904 Dunajská Streda, si premiéru odkrútil na augustovom turnaji do 17 rokov v Kyjeve. Prvýkrát sa predstavil v národnom drese v zápase proti Bielorusku, ktorý Slováci vyhrali 2:1.

Do diania naskočil z pozície striedajúceho hráča v 62. minúte. V druhom stretnutí Slovensko podľahlo Turecku 1:3 a Filip prišiel na trávnik v 53. min. Súčasťou základnej zostavy bol v dueli proti Litve, ten sa skončil nerozhodne 0:0. Hral do 69. min.

V záverečnom vystúpení mančaftu spod Tatier si už Bobrovský štart v reprezentácii na konto nepripísal. Zverenci trénera Branislava Fodreka obsadili na Bannikovovom memoriáli štvrté miesto.

Významný moment

„V národnom tíme U15 som absolvoval jeden kontrolný zraz, ale prvýkrát som nastúpil v reprezentačnom drese až minulý mesiac. Pôvodne som figuroval v širšej nominácii, ale napokon som sa dostal do užšej nominácie. Veľmi ma potešilo, že som bol jej súčasťou na tomto turnaji. Debut proti Bielorusku som vnímal veľmi dobre. Bol to pozitívny a významný moment pre mňa. Samozrejme, že som bol spočiatku trochu aj v strese, ale potom to už bolo v pohode,“ uviedol pätnásťročný Bobrovský.