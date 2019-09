V Dobroči sa pustili do ďalšej veľkej investície

Po zateplení budovy základnej školy, prišla na rad budova kultúrneho domu.

19. sep 2019 o 16:11 Radovan Vojenčák

DOBROČ. V Dobroči sa začiatkom septembra pustili do zateplenia kultúrneho domu, v ktorom sa nachádza aj obecný úrad. Okrem predpokladaných energetických úspor chcú vytvoriť aj bezbariérový vstup až na obecný úrad, nachádzajúci sa na poschodí. Minulý rok zatepľovali v obci združenú budovu základnej školy a škôlky a hneď prvú zimu pocítili veľké úspory na kúrení.

Prvá úspešná investícia inšpirovala

Vlani v novembri dokončili obnovu budovy základnej a materskej školy. Okrem zateplenia stien a strechy na nej vymenili okná i dvere a vymenili aj bleskozvod.

„Išlo o investíciu vo výške 167-tisíc euro. Ale ten efekt sa prejavil už keď prišli prvé väčšie mrazy. Predtým išli na plno vždy tri kotle, teraz len jeden na tri švrtinový výkon. Kedže tam robím kuriča, bez preháňania môžem povedať, že ten efekt je tam neskutočný. Keby sme mali možnosť vymeniť aj zastaralý vykurovací systém bolo by to úplne dokonalé,"povedal starosta Miroslav Remeník.

Projekt bol financovaný cez enviromentálny fond. Obec sa mala podieľať na projekte pôvodne 5 % z celkovej sumy.

„Projekt sa navyšoval kvôli vopred nepredpokladaným nákladom, ktorých potrebu odhalila až prebiehajúca rekonštrukcia. Zvýšil sa nakoniec o 7-tisíc eur, ktoré sme zaplatili z vlastných zdrojov, upresnil starosta.

Podobným spôsobom sa obec rozhodla zrealizovať aj rekonštrukciu kultúrneho domu, na poschodí ktorého sa nachádza aj obecný úrad.

„Rozhodli sme sa preto zrekonštruovať cez výzvu 22/PRV/2017, teda cez program rozvoja vidieka. Finančné prostriedky sú na realizáciu projektu obmedzené na sumu 150-tisíc eur, tým sa pri veľkosti tejto budovy nedajú spraviť práce v takom rozsahu, ako by bolo potrebné. Ale tiež ide o zateplenie plášťa, výmenu okien a dverí. Z vlastných zdrojov mimo projektu je potrebné vykonať opravu a náter strechy, výmenu odkvapových žľabov, čiastočnú opravu ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie a WC, opraviť vstupné schodište, zábradlia a pod.“ uviedol Remeník

Dodal, že bezbariérový prístup doplní aj výťah, lebo majú veľa starších občanov, ktorí sa nevedeli dostaviť na obecný úrad. Aj kvôli stanovenému limitu výzvy fondu musia prostriedky nad jej rámec dodať z vlastných zdrojov.

„Už teraz sme na sume 80-tisíc eur. Čo nie je asi žiaľ konečná suma. Takmer každý deň sa kvôli súčasnému stavu budovy vyskytne nejaký problém, ktorý nebol zahrnutý v projekte. Napríklad až počas prác sa zistilo, že je strecha poškodená a zateká. Budova je postavená v päťdesiatych rokoch minulého storočia a odvtedy sa na naj výrazne nič neobnovovalo. Máme na šťastie zdroje v rezervnom fonde," dodal starosta.

Výťah priniesol nečakané problémy

Vonkajšie práce plánujú ukončiť do konca novembra. Uvidia či ich nezbrzdí opozdené dodanie okien. Horšie to bude s inštaláciou výťahu.

„Výrobca negarantuje kvôli množstvu objednávok, že ho stihne dodať do konca roka, hoci sme to mali dohodnuté. Zaskočilo nás aj to, že výťah od podania žiadosti na projekt začiatkom roka 2017 zdražel o viac ako o 100 percent, z 12-tisíc na vyše 24-tisíc eur," upozornil Remeník, uviedol, že určite aj tu by bolo dobré začať riešiť vykurovanie, ktoré by si zaslúžilo minimálne rekonštrukciu. Prostriedky v rezervnom fonde zastupiteľstvo prerozdelilo ale na ďalšie, tiež potrebné veci.

„Na náter strechy budovy vedľa kultúrneho domu išlo 7-tisíc eur, Na výmenu dverí a okien obecného múzea 5-tisíc, oprava námestia 7-tisíc a 12,5 -tisíc rekonštrukciu bývalej budovy družstva, ktorá je v správe obce. Časť fondu sme samozrejme nechali na nepredvídateľné výdavky ," zakončil Remeník.