V Lučenci padol jeden gól, v závere červená karta

Slovnaft Cup pokračuje už bez zástupcov z nášho regióne.

18. sep 2019 o 19:04 Jozef Mikuš

LUČENEC. V aktuálnom ročníku Slovnaft Cupu neúčinkuje už ani jeden zástupca z regiónu. Po utorkovom vypadnutí Fiľakova, ktoré podľahlo Dunajskej Strede po penaltách, sa v stredu (18.9.) so súťažou rozlúčil aj MŠK Novohrad.

Lučenčania v treťom pohárovom kole privítali druholigové Komárno. Väčšina zápasu sa niesla vo vyrovnanom duchu. Útočné aktivity hostí končili v domácej obrane, prípadne stroskotali na pozornom Grujičičovi.

Slovnaft Cup

Slovnaft Cup Debakel sa nekonal. Vo Fiľakove rozhodol penaltový rozstrel Čítajte

Gólman na opačnej strane veľa práce nemal. Domáci mančaft sa trápil v záverečnej fáze a nedokázal si vytvoriť dobré šance na skórovanie. Hostia boli viac pri lopte a pred koncom prvého polčasu sa v skrumáži v domácej 16-tke presadili gólom, ktorý pripísali domácemu stopérovi Pipíškovi.

Mladý talent

Mladý talent Bobrovský si obliekol reprezentačný dres Čítajte

Obraz hry sa po prestávke nezmenil a lučeneckému útoku naďalej chýbala bodka. V 76. min. sa domáci Pipíška dopustil faulu a po druhej žltej karte musel opustiť ihrisko. Stav sa už nezmenil a do ďalšej pohárovej fázy postúpilo Komárno.

MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno 0:1 (0:1)

Góly: 40. Pipíška (vl. gól), R: Ruc, Jankovič, Volek, 450 divákov, ŽK: 60. Pipíška, 73. Šimko, 70. Berky, 82. Knežević, ČK: 76. Andrej Pipíška

DOMÁCI: Grujičić - Vilhan, Pipíška, Keszi, Hornyák, Radmanović (64. Hrčák), Oláh (75. Matić), Budinský, Hrnčiar, Berky, Lopes

HOSTIA: Ásványi - Szalai, Pagáč, Varjas (51. Knežević), Ujlaky, Šimko, Pittner (60. Pinte), Fokaidis, Rigo (75. Begáň), Mikeš, Sandal

Povedali po zápase:

Miroslav Kéry, tréner MŠK Novohrad: "Chýba nám hrotový útočník, ktorý podrží loptu a pripraví nejaké šance. Samo Budinský v 1. polčase vypustil, nemal snahu zápasiť so súperom. V 2. polčase to bolo lepšie. Snažili sme sa viac napádať, byť agresívnejší. Brali by sme postup alebo aspoň penaltový rozstrel, aby mali ľudia zážitok, ale nemáme sa za čo hanbiť."

Jozef Olejník, tréner KFC Komárno: "Nikdy nebudeme spokojní, pretože vieme hrať lepšie. Dali sme prvý gól a 2. polčase sme mali príležitosti, ktoré sme však nepremenili. Zápas bol do konca otvorený, ale myslím, že sme postúpili zaslúžene. Čaká nás ligová Nitra. Hoci súper je favoritom, pre nás je to skvelá výzva ukázať naše schopnosti."