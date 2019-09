Kelemen sa gólovo presadil v Maďarsku

Hráč z Novohradu pokračuje v ambicióznom tíme spod Pustého hradu.

19. sep 2019 o 14:55 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Hokejový útočník Miloš Kelemen sa zapísal do streleckej listiny v úvodnom kole Tipsport ligy. Lučenčan, ktorý háji farby HKM Zvolen, prekonal brankára DVTK Jegesmedvék Miškovec. Mančaft spod Pustého hradu však prehral v Maďarsku 1:2.

„Je super, že som dal gól hneď v prvom zápase. Pomôže to človeku po psychickej stránke, keď sa takto dobre rozbehne. Škoda, že sme nevyhrali, lebo by ma to potešilo dvojnásobne,“ vyjadril sa dvadsaťročný Kelemen.

Ako dodal, na sezónu sa pripravoval so svojím kondičným trénerom dvanásť týždňov.

„Mám za sebou kvalitnú letnú prípravu. Po silovej i rýchlostnej stránke som dobre prichystaný. V príprave sme mali kvalitných súperov, bola dobrá. Viac-menej mi išlo o to, aby som sa nezranil ako vlani.“