Turistov má nielen po Lučenci voziť vyhliadkový vláčik Novohrad

Má byť novinkou budúcoročnej letnej sezóny.

21. sep 2019 o 17:17 SITA

LUČENEC. Turistický vyhliadkový vláčik Novohrad by mal byť novinkou budúcoročnej letnej sezóny v Lučenci. Ako agentúru SITA informovala vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová, predpokladané náklady na obstaranie vláčika sú 60-tisíc eur. Vláčik zložený z jednej lokomotívy a dvoch vagónov by chcela samospráva získať do mája 2020, keď by sa mala začať aj jeho prevádzka.



Okrem predpokladaných nákladov na zakúpenie turistického vláčika mesto kalkuluje aj náklady na jeho prevádzku. „Tieto momentálne prepočítavame, lebo ešte potrebujeme zohnať priestory, kde bude vláčik garážovaný, takže náklady budú závislé aj od nájmu,“ konštatovala vedúca s tým, že vláčik bude prevádzkovať združenie právnických osôb Region Neogradiensis Lučenec každý rok od apríla do októbra.



Turistický vláčik bude slúžiť na poznávanie pamiatok alebo iných turistických atraktivít v regióne Novohrad. „Vláčik je skvelou príležitosťou pre skupinové cestovanie. Je ideálnym riešením, ako spoznať región a nenachodiť sa pritom viac, ako je únosné. Vďaka primeranej rýchlosti a vybaveniu poskytuje táto atrakcia nielen pekný výhľad, ale aj možnosti fotografovania či filmovania,“ uviedla Bérešová.

Trasy vláčika by mali byť tri, pričom prvá zahŕňa všetky atraktivity mesta, medzi ktoré patrí Synagóga, Radnica, Kubínyiho námestie, Námestie republiky, mestský park, Sport-centrum a vodnú nádrž Ľadovo. Ďalšie dve trasy majú smerovať mimo mesta, jedna do Aquaparku Novolandia v Rapovciach a druhá na zámok Halič a do Miraj resortu.