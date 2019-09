Na Janka Šufliarskeho spomínali na palubovke aj pri jeho hrobe

V štyroch zápasoch sa predstavili starí páni, mladé talenty aj extraligisti.

22. sep 2019 o 6:36 Jozef Mikuš

LUČENEC. Štyri zápasy ponúkol tento rok Memoriál Janka Šufliarskeho (21.9.). Na palubovke športovej haly Arena sa počas celého dňa predstavili hráči a hráčky viacerých vekových kategórií, aby si uctili pamiatku na legendu lučeneckého basketbalu.

Prvý zápas memoriálu patril starým pánom. Partia domácich hráčov a blízkych priateľov Janka Šufliarskeho z Veterán klubu Novoker na súboj vyzvala rovesníkov z maďarského Old Boys Eger, nad ktorými zvíťazila.

„S Jankom sme sa spoznali v roku 1964 na basketbalových palubovkách ako dorastenci. Od roku 1980 sme začali s vytvorením klubu hráčov Novokeru. V súčasnosti sa každý utorok stretávame a raz štvrťročne odohráme priateľské medzinárodné stretnutia s basketbalistami Maďarska,“ ozrejmil Jozef Mižúr, jeden z blízkych priateľov Janka Šufliarskeho, ktorý sa aj napriek vyššiemu veku pravidelne vracia pod basketbalové koše.

Kamaráti si na známeho hlásateľa a basketbalového funkcionára tradične spomenuli aj pri jeho hrobe. „Iste sa na nás pozeral a vyronil aj slzy šťastia, keď videl, že sme v takom hojnom počte a že sme si na neho spomenuli,“ dodal Jozef Mižúr.

Popoludňajšie zápasy patrili basketbalovým talentom z AKAPO Lučenec. Dievčatá vyzvali na súboj kamarátky z MBK Žilina, ktoré v oboch stretnutiach zdolali. Záverečný duel odohrali BKM Lučenec a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. V príprave sa zrodila výhra Novohradčanov (80:67) pred domácimi fanúšikmi, ktorým napravili chuť po stredajšej (18.9.) tesnej prehre s Handlovou (73:77).

„Mali sme trošku problémy so zostavou a dlhší čas sme trénovali len šiesti až ôsmi. Pred zápasom proti Spišskej sa ku nám pripojili ďalší dvaja hráči. Dúfam, že do dvoch týždňov to vyladíme a budeme pripravení na extraligu,“ skonštatoval tréner BKM Lučenec Peter Jankovič.

Ako dodal, hráči si rozumejú a tímová chémia začína fungovať. „Bál som sa, že sa vytvorí skupinka Američanov, ale vyzerá to byť v pohode. Iba ako tím môžeme byť úspešní. Musíme len držať pokope v dobrom aj zlom.“

Celý basketbalový deň sa tak vydaril a usporiadateľov potešila aj atmosféra na večernom zápase. „Som rád, že sa nám memoriál znovu podarilo zorganizovať. Poňali sme to trochu inak ako po minulé roky. Myslím, že aj Janko by bol spokojný, že hrali starí páni, naša mládež a aj extraligoví hráči. Potešila nás aj návštevnosť a povzbudzovanie. Dúfam, že na extralige to bude ešte lepšie,“ zhodnotil organizátor Karol Kadlubek.