Singlárová prešla ostrým testom

Mladá rozhodkyňa z Jesenského je bohatšia o novú skúsenosť. Premiérovo viedla zápas v seniorskej kategórii z pozície hlavnej rozhodkyne.

22. sep 2019 o 14:49 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Urobila ďalší krok dopredu v rozhodcovskej kariére. Duel štvrtého kola šiestej ligy medzi ŠK Rimavská Seč a TJ Tatran Muráň si zapamätá. Kristína Singlárová totiž dohliadala prvýkrát na dodržiavanie pravidiel v seniorskej kategórii ako hlavná rozhodkyňa. Do polovice septembra viedla mládežnícke zápasy v rámci ObFZ Rimavská Sobota aj ako hlavná, ale medzi mužmi pôsobila iba ako asistentka.

„Nemala som tušenie, že sa moja premiéra blíži. Práveže krátko predtým som debatovala s predsedom ŠTK ObFZ a zároveň s delegátom Adriánom Koóšom. Pýtal sa ma, či som pripravená rozhodovať zápasy ako hlavná rozhodkyňa. Odpovedala som, aby sme radšej ešte nejaký čas počkali, takže záver bol taký, že ma zatiaľ nebudú na túto pozíciu delegovať. Zhoda okolností však spôsobila, že som dostala príležitosť už teraz. Bola som prekvapená, ale nezľakla som sa toho. Vnímala som to takým spôsobom, že raz to aj tak príde,“ uviedla osemnásťročná Singlárová. Ako doplnila, neriešila, na aký konkrétny duel bola delegovaná.

Veľmi dobré vysvedčenie

Podľa slov študentky maturitného ročníka na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote boli aktéri stretnutia upozornení, že ju čaká debut. „Zažila som už aj kľudnejšie zápasy, ale zase nebolo to nič extrémne. Taký zápas, aký si urobí rozhodca, taký ho má. Myslím si, že som to zvládla celkom dobre. Delegát stretnutia Miroslav Verkin ma pochválil. Prešli sme si spolu celých deväťdesiat minút. Delegáti bežne dávajú rozhodcom maximálne známku 8.4, on mi dal známku 8.5,“ referovala Kristína.

Poznamenala, že si stíhala kondične dosledovať dianie na trávniku. „Delegát mi vravel, že som niekedy aj zbytočne veľa behala, keďže som mala dvoch asistentov. Radšej som si však dobiehala jednotlivé situácie, aby som neodpískala také, od ktorých som bola ďaleko. Aby mi nebolo vyčítané, že som niečo nemohla vidieť.“

Singlárová udelila len jednu žltú kartu. „Mohla som ich ukázať i viac. Vyskytli sa tam viaceré situácie, ktoré boli na hrane. Rozhodla som sa však nesiahnuť po karte.“ Tvrdí, že jej sebavedomie nestúplo. Rimavská Seč zvíťazila nad Muráňom 4:1.

Krajská scéna

Domnieva sa, že sa jej ešte nejaký zápas v úlohe hlavnej rozhodkyne medzi mužmi na jeseň pritrafí. „Uvažujem nad tým, že si urobím skúšky, aby som sa mohla na jar predstaviť v piatej lige. Z tohto pohľadu by som potrebovala odrozhodovať

zápasy v oblastnej súťaži ako hlavná rozhodkyňa. Poteší ma, keď ich bude čím viac,“ povedala Kristína.

Novinkou je tiež to, že podpísala zmluvu so SFZ a začína rozhodovať mládežnícke stretnutia na krajskej úrovni. Ako premiérový jej na nej zverili druholigový duel starších žiačok MŠK Rimavská Sobota vs. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.