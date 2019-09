Zlaté ocenenie pre lučeneckú nemocnicu

Získalo ho neurologické oddelenie, ale podľa slov jeho primára Milana Červenáka stoja za úspechom aj ostatné oddelenia.

24. sep 2019 o 15:06 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Ocenenia s tzv. zlatým statusom od celosvetovej iniciatívy Angels pôsobiacej v 95 krajinách sveta sa dočkala v tomto roku spolu s desiatimi slovenskými nemocnicami aj Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Lučenci.

„Naša iniciatíva vznikla preto, aby sme pomohli znížiť úmrtnosť alebo trvalé postihnutie pacientov s mozgovocievnou príhodou. Cieľom cien ESO Angels Awards je uznať a oceniť tímy a osoby, ktoré sú odhodlané zvýšiť kvalitu procesov pri cievnej mozgovej príhode,“ povedala Diana Urbáni so slovenskej pobočky iniciatívy. Dodala, že v prípade Slovenska sa cena dáva na základe dát získaných z Národného registra. Ocenenia sa ešte vydávajú s platinovým a diamantovým statusom.

Ocenenie prebral primár neurologického oddelenia lučeneckej nemocnice, Milan Červenák.

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorý sa na tom ocenení podieľali, je ich veľmi veľa. Ide o tímovú robotu, do ktorej sú zapojené aj ďalšie oddelenia. Bez perfektnej spolupráce by to nešlo. Mám len jednu pripomienku, lebo stále sa hlavne hodnotí rýchlosť, niekedy je práve lepšie počkať na výsledky z laboratória a možno práve tie rozhodnú o konečnom výsledku, či má pacient po mozgovej príhode nejaký deficit, to by sa malo hodnotiť na prvom mieste,“ pripomenul Červenák.