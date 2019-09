Ružinskú priehradu nezačali ešte opravovať podľa plánu

Z toho dôvodu zatiaľ nedošlo k úplnému vypúšťaniu.

25. sep 2019 o 1:37 Radovan Vojenčák

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) prostredníctvom sociálnej sieti uviedol, že do utorka (24. septembra) nezačal s plánovanou opravou vodnej stavby Ružiná. Z toho dôvodu zatiaľ nedošlo ani k jej úplnému vypúšťaniu. V súčastnosti vodohospodári podľa vlastných slov manipulujú s vodnou hladinou len v zmysle platného manipulačného poriadku a podľa prevádzkových potrieb.

„V najbližších týždňoch hladina klesne ešte o 2 m, na kótu 251 m.n.m. (plná nádrž 255 m.n.m), aby bolo možné pripraviť územie „Príbrežie Ružinej“ na realizáciu náhradných opatrení podľa požiadaviek Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky," píše SVP na sociálnej sieti.

Ďalej sa v správe uvádza, že ideálnym scenárom by bolo kontinuálne pokračovať so znižovaním hladiny tak, aby sa na konci novembra zrealizoval výlov rýb, ktorý zabezpečuje Slovenský rybársky zväz a úplné vypustenie by prebehlo do konca roka 2019.