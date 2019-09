Marko trpí ojedinelou chorobu, rodine z Haliče sa rozhodli pomôcť aj lučeneckí speváci

To, čo je pre zdravých ľudí bežnou vecou, je pre Gálovcov vzácnosťou.

26. sep 2019 o 9:58 Marcela Ballová

HALIČ. Marko Gál bude mať onedlho šesť rokov. Usmievavý chlapec objatiami rád dáva ľuďom najavo, že ich má rád. Pre starkú je „lásonkou a ľúbostičkou“.

A starostliví rodičia sa snažia urobiť pre neho všetko, čo je v ich silách. Každý deň hľadajú možnosti, ako zmierniť dosah množstva diagnóz, ktoré kvária ich synčeka.

Rehabilitácie poriadne okresali rodinný rozpočet, no napriek tomu, že doma sú ešte dvaja chlapci – deväťročný Radko a Mateo, ktorého mamička ešte dojčí, sa manželia z Haliče nevzdávajú. Sú vďační za každú pomoc a deň, ktorý môžu stráviť spolu. Ich šťastím sú obyčajné veci, ktoré zdraví ľudia veľakrát prehliadajú. Trebárs to, že sa všetci piati zídu pri stole.

Tridsaťšesťročná Mária spomína na svoje začiatky s manželom Radoslavom s úsmevom. Tvrdí, že to bola láska cez plot, keďže ich rodiny sú susedmi.

“ Kedže ani lekári nemali s touto diagnózou skúsenosti, dokonca sme podpísali súhlas s tým, že jeho zdravotný stav a výsledky budú predmetom štúdií, všetko robím v podstate intuitívne. „ Mária Gálová

Poznajú sa dvadsať rokov, pred dvanástimi sa im na prstoch zaleskli obrúčky. Na svet prišiel Radko, po troch rokoch Marko. Vtedy sa život mladej rodiny od základov zmenil. Ich vytúžený synček je zatiaľ jediným dieťatkom na Slovensku, ktoré sa narodilo s diagnózou diabetes insipidus, ľudovo zvanou úplavica močová. S cukrovkou nemá nič spoločné. Ide o nadmerné vylučovanie zriedeného moču. Výdaj tekutín je teda vyšší a doplniť ich tak, aby vody nebolo viac, ako treba, je poriadne náročné.

„Kedže ani lekári nemali s touto diagnózou skúsenosti, dokonca sme podpísali súhlas s tým, že jeho zdravotný stav a výsledky budú predmetom štúdií, všetko robím v podstate intuitívne,“ hovorí Mária a ukáže na pohár s vodou, z ktorého vyčnieva lekárska striekačka.

Denný príjem tekutín v prípade Marka treba odmerať. Sledovať, či sa nadmerne nepotí, dokonca aj obyčajný plač môže spôsobiť problémy.

„Keď pije málo, hrozí dehydratácia, keď sa napije viac ako treba, hrozí opuch mozgu, dokonca prekonal dva epileptické záchvaty,“ spomína mladá mamička na ťažké chvíle.

Úplne vysušený, s veľkou hlavičkou

Marko sa narodil ako riadne donosené dieťatko, avšak silne dehydratovaný, so zväčšenými mozgovými komorami a zakrvácaným vnútrom lebky, najmä v časti, kde sú dôležité centrá.

„Keď som ho prvýkrát uvidela, bol úplne vysušený, chudučký, s veľkou hlavičkou, čo spôsobil posthemoragický hydrocefalus s očkami, ktoré sa triasli všetkými smermi. Dovtedy som nič podobné nevidela,“ ozrejmila Mária s tým, že pôrod prebehol na bratislavských Kramároch, pretože lekári predpokladali okamžitú operáciu hlavičky novorodenca.

Napokon z nej zišlo, no prognózy neveštili nič dobrého. „To, že sa nám narodí postihnuté dieťatko, sme vedeli od 36. týždňa tehotenstva. Skutočne treba veľa sily prijať takýto fakt. V najhorších chvíľach sme si s manželom boli jeden druhému oporou. No s tým, že náš Marko nebude nikdy vidieť, chodiť, prejavovať emócie, dokonca, že môže len ležať ako handrová bábika, bolo veľmi ťažké zmieriť sa,“ smutne dodala osudom skúšaná žena.

Pokrok vďaka rehabilitáciám

Marko síce bojuje s vážnymi diagnózami, no vďaka rehabilitačným pobytom a obrovskej snahe rodičov sa ich dosahy zmierňujú. V ešte lepšom pokroku ho brzdí akurát choroba, brániaca telu prirodzene hospodáriť s tekutinami a tiež strata priestorového videnia.

„Minulý rok po prvýkrát Marko prešiel sám približne dva metre. Niekomu sa to môže zdať málo, no pre nás to bol obrovský pokrok. Podľa mňa by sa už aj pustil sám chodiť, avšak lekári zistili, že nevidí priestorovo. Prirodzene sa tak bojí. Tiež nožičky sa mu vykrivujú, tento rok sa bude rozhodovať o operácii. Tú však môže zmariť riziko podávania infúzií, ktoré v prípade Marka nie sú možné, vzhľadom na diabetes insipidus. Málo vody je pre neho riziko, veľa vody ďalšie. Je to ako začarovaný kruh,“ vysvetľuje Mária.

Napriek tomu, že po Markovi prišiel na svet Mateo, ktorý je, našťastie, zdravým dieťatkom, rodičia v starostlivosti o postihnutého chlapca nepoľavili. Mamička ho dokonca aspoň na hodinu, v záujme mentálneho rozvoja, vozí medzi deti do špeciálnej škôlky.

Chlapček, ktorý pol roka po narodení vôbec zrakom nereagoval, neplakal, neusmieval sa ani nevidel, robí obrovské pokroky. Je učenlivý, rád sa rozpráva s ľuďmi, je veľmi emotívny.

„Je to najmä vďaka rehabilitáciám, na ktoré cestujeme od Trenčína cez Martin až po Košice. Zdravotná poisťovňa nám pobyty neprepláca. V Lučeneckom okrese, žiaľ, možnosti rehabilitovania nemáme, no a na Slovensku sú len dve centrá, v ktorých pobyt poisťovňa hradí, konkrétne v Dunajskej Lužnej a Martine. Postihnutých detí však pribúda a termín by sme dostali možnože raz za pol roka. Aby sme napredovali, musíme rehabilitovať minimálne raz za šesť týždňov. Preto nemáme inú možnosť, len hradiť si všetko sami,“ pripomína Mária s tým, že dvojtýždňový pobyt vyjde bez ubytovania a stravy približne 3500 eur.

Pre rodinu s troma deťmi, kde mamička je na materskej dovolenke a zároveň sa nepretržite stará o postihnutého synčeka a starostlivý otec je murárom, je ďalšie financovanie Markových rehabilitácií nemožné.

„Veľmi nám pomáhajú dve percentá z daní, ktoré nám darujú dobrí ľudia. Ani netušia, ako sme im veľmi vďační a ako veľa pre nás ich pomoc znamená,“ povie Mária.

Osud mladej rodiny z Haliče oslovil aj zmiešaný spevácky zbor Ozvena v Lučenci. Jeho členovia sa rozhodli usporiadať benefičný koncert, ktorého výťažok bude venovaný práve Markovi na ďalšiu rehabilitáciu. Ich hlasy budú znieť v nedeľu 13. októbra v lučeneckom kine Apollo od 16.00 do 18.00 hod. Šľachetnú myšlienku môže podporiť každý.