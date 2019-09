Juniorka Halajová strieborná medzi ženami

Ziskom strieborného kovu sa začal nový súťažný ročník pre partiu z Junior klubu Lučenec.

26. sep 2019 o 14:14 Jozef Mikuš

LUČENEC. Džudisti na čele s trénerom Michalom Bokorom zápasili na prestížnom Brno Cupe (14. – 15. 9.).

Medailovú cestu lučeneckej výpravy začala ešte len juniorka Alexandra Halajová v súťaži žien vo váhe do 57 kg.

„Pre Sašku je to nová kategória a v tejto hmotnosti sa ešte len udomácňuje. Napriek tomu však podáva stabilne kvalitné výkony, čo potvrdila aj v Brne. Odzápasila až štyri zápasy, v ktorých si vybojovala tri víťazstvá. Na kvalitne obsadenom turnaji v zlatom skóre porazila pretekárku z Nového Zélandu, ktoré bola účastníčkou tohtoročných MS v Tokiu. Bol to krásny zápas, ktorý diváci odmenili potleskom. Saška podala heroický výkon, keďže v predposlednom zápase sa zranila a záverečný duel absolvovala so zranenou nohou. V Česku si vybojovala striebornú medailu, za čo jej patrí veľká gratulácia,“ povedal tréner Michal Bokor.