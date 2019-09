Hádku v Detve ukončil muž sekerou

Zaťal ju 66-ročnému mužovi do hlavy. Dráma ešte pokračovala a v policajnej cele skončil aj brat zraneného.

26. sep 2019 o 18:04 Radovan Vojenčák

DETVA. V utorok (24. septembra) večer v rodinnom dome v Detve ukončil 31- ročný Róbert hádku tým, že ostrou časťou sekery zaťal 66 - ročnému mužovi do hlavy, čím mu spôsobil ťažké zranenia. Vyšetrovateľ vo Zvolene ho nechal umiestniť do policajnej cely. Následne ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu nebezpečného vyhrážania a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Dramatická situácia však mala pokračovanie a v prípade padlo ďalšie obvinenie.

„Poverený príslušník v Detve obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania 65-ročného Alexandra z Detvy. Na dvore rodinného domu v Detve, po útoku sekerou na jeho brata, za prítomnosti viacerých osôb sa vyhrážal príbuzným obvineného Róberta. V ruke držal nôž a kričal na nich, že ich ide zabiť.Vo vyhrážkach pokračoval aj keď už bola na mieste policajná hliadka," uviedlo krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

Druhého muža po vykonaní procesných úkonov tiež umiestnili do policajnej cely. Obvinený bol podľa slov polície v minulosti už 22 krát súdne trestaný, prevažne za násilnú trestnú činnosť.