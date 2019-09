Futsalisti chcú pomôcť. Vyhlásili zbierku pre chlapčeka s autizmom

Samko má možnosť absolvovať terapiu v zahraničí. Stojí však tisíce eur.

26. sep 2019 o 18:24 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalisti Lučenca sa v tejto sezóne rozhodli pomôcť malému Samkovi, ktorý na liečbu potrebuje nemalé finančné prostriedky.

Vyhlásili preto zbierku, ktorá potrvá do posledného zápasu roka (17.12.), kedy Samkovej mame odovzdajú vyzbierané peniaze.

„Samko sa narodil v septembri 2012 a o tri roky neskôr mu diagnostikovali detský autizmus. Odvtedy musí podstupovať množstvo vyšetrení, terapií, diét, užívať rôzne výživové doplnky a to všetko na zmiernenie príznakov. Nič z toho, žiaľ, poisťovňa nehradí," opísal manažér Mimelu Lučenec Jozef Kamenský.

Pomoc pre Samka. (zdroj: FB Mimel Lučenec)

"V roku 2020 by Samko mohol podstúpiť intenzívnu terapiu ABM, ktorá by mu mohla výrazne pomôcť uľahčiť život. Na Slovensku je to úplne neznáma metóda, preto musí vycestovať do zahraničia, čo stojí nemálo prostriedkov. Samkova rodina žije len z opatrovateľského príspevku a výživného,“ doplnil.

Ľudia môžu Samkovi pomôcť príspevkom na číslo účtu zverejnené na facebookovej a webovej stránke klubu alebo osobne do pokladnice pri vstupe do Areny na domácich zápasoch.

Najbližšiu možnosť budú mať už v piatok 27. septembra. Mimel Lučenec na domácej pôde športovej haly Arena v dohrávke prvého kola privíta Prievidzu. Zápas sa začne o 19.00 hod.