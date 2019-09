Vďaka včelám vzniknú v chudobnom regióne pracovné miesta

27. sep 2019

UTEKÁČ. V bývalej administratívnej budove sklárne Clara Utekáč je po rokoch opäť rušno. Tento mesiac sa tu totiž rozbehli rekonštrukčné práce. Vznikne tu sociálna dielňa na spracovanie vosku a s ňou nové pracovné miesta. Zároveň ožije tradičné remeslo.

Za zaujímavým projektom Voštinári je Občianske Združenie kRaj (OZ kRaj).

„Sociálna dielňa ukáže spôsob, ako môžu včely a včelárstvo prinášať nové pracovné príležitosti pre rôzne zraniteľné skupiny, konkrétne dlhodobo nezamestnaných v regióne s vysokou nezamestnanosťou,“ informoval včelár a koordinátor projektu David Turčáni s tým, v Utekáči bude fungovať sociálny podnik na spracovávanie včelieho vosku a vytváranie nových produktov z neho.

Miesto, kde budú pôsobiť voštinári. (zdroj: OZ kRaj)

„Voštinárstvo je zabudnuté remeslo. Na Slovensku sa s ním dá stretnúť len málokde. Bolo typické práve pre región západného Gemera. No a vzkriesené môže byť práve v tomto regióne a v období, keď hovoríme o problematickej situácii opeľovačov. Zvýšený záujem o tému včiel totiž prináša aj záujem o voskové výrobky,“ priblížil Turčáni.

Priestory, v ktorých bude dielňa fungovať, sú prenajaté od obce. V októbri by už mala prebehnúť prvá fáza kurzov, počas ktorej budú zaškolení prví záujemcovia o prácu v podniku.

„Kurz je otvorený pre všetkých a prihlasovať sa je možné do polovice októbra. V roku 2015 sme ukončili pilotný projekt, v ktorom sme na spracovanie včelích produktov vyškolili 28 ľudí z Kokavy nad Rimavicou a Lučenca,“ ozrejmil koordinátor projektu. Podotkol, že výrobky išli na odbyt najmä na trhoch, no nešlo o stabilné pracovné miesta. Skôr to bola príležitosť privyrobiť si. V Utekáči to však bude inak.

„Chceme vytvoriť nové pracovné miesta. Po ukončení kurzu prebehne výberové konanie. Zamestnanci budú prijímaní postupne a zabehnú jednotlivé časti prevádzky. Tento rok začnú v dielni pracovať prví dvaja, pričom do konca budúceho roka by tu malo pracovať osem ľudí. Záujemcovia nájdu informácie aj na webovej stránke www.kraj.sk,“ doplnila Soňa Keresztesová, lektorka projektu.

OZ kRaj realizuje projekt Voštinári vďaka podpore vo výške 64 258 eur z programu ACF Slovakia. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

„Spomínané peniaze budú použité na technologické vybavenie dielne, rekonštrukčné práce a mzdy pre prvých zamestnancov. Spolufinancovanie projektu je vo výške 7140 eur,“ zakončil Turčáni.