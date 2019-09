Športový deň v Lučenci priniesol aj nový rekord

Námestie republiky v piatok dopoludnia patrilo športu.

27. sep 2019 o 14:47 Jozef Mikuš

LUČENEC. Námestie republiky v Lučenci sa v posledný septembrový piatok (27.9.) zaplnilo športovcami všetkých vekových kategórií. V rámci Európskeho týždňa športu sa tam uskutočnila akcia venovaná pohybu a zdravému životnému štýlu.

"Na námestí sa odprezentovali športové a záujmové kluby a spolky, ktoré fungujú na území mesta a ktoré samospráva podporuje. Svoju činnosť predstavili školákom, škôlkarom i okoloidúcim a mohli tak rozšíriť svoje rady," povedal organizátor a viceprimátor Lučenca Pavol Baculík. "Apelujem na rodičov, aby podporovali zdravý životný štýl a pohyb u svojich detí, pretože šport je najlepšou prevenciou pred chorobami," doplnil.

Výber bol bohatý. Svojich zástupcov mali futsalisti, tanečníci, kickboxeri, karatisti, basketbalisti, džudisti, skateboardisti, tenisti, boccisti, boxeri, futbalisti, trialisti, šachisti, atléti, nordic walkeri či hokejisti.

"Každý šport má niečo do seba. U nás je najdôležitejšie, že behať vie každý, korčuľovať nie. Takže aj to sa decká naučia v našom klube, kde si tiež nájdu nových kamarátov a zažijú kopec zábavy. Keď sa dostanú do športového kolobehu, tak okrem tréningového procesu majú možnosť hrať súťažne v ligách a na turnajoch," zhrnul Lukáš Plešavský, tréner HC Lučenec. Pod hlavičkou novohradského hokejového klubu účinkuje 97 mládežníkov.

Program spestrila U-rampa aj finále Slovenského pohára silných mužov, kde mal náš región zastúpenie v podobe Štefana "Cimeta" Nagya. Tomu tesne ušla debna a obsadil štvrté miesto.

Piatkovou čerešničkou bol pokus o vytvorenie rekordu v ťahaní dvoch autobusov naraz. Novohradský strongman Milan Šuľan sa s nimi úspešne popasoval, zdolal dĺžku 23,80 metra a vytvoril tak slovenský aj európsky rekord.

"Chcel som začať tak, aby lano spájajúce autobusy nebolo natiahnuté. Mohol by som najprv potiahnuť prvý autobus a ten by vzápätí trhol druhý. Lano však bolo natiahnuté a musel som rozhýbať obidva naraz. Podarilo sa to, ale bolo to strašné. Myslel som, že mi odtrhne ruky," opísal rekordér Šuľan. Zdolanie dvoch autobusov naraz si vyskúšal po prvý raz. Nabudúce chce prekvapiť ťahaním kombajnu alebo vlaku.

Bodku za športovým dňom dala spoločná jazda desiatok cyklistov po uliciach mesta.