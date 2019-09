Lučeneckí policajti zadržali medzinárodne hľadaného člena zločineckej skupiny

Muž, ktorého hľadá aj Europol, skončil v rukách mužov zákona.

27. sep 2019 o 16:30 (mb)

LUČENEC. Vyzerá to tak, že má spolu s kumpánmi na konte desiatok vlámačiek, pričom obeťami boli väčšinou seniori. Lučeneckí policajti prišli na neho v súvislosti s vyšetrovaním prípadu krádeže vozidla. Muža, ktorého zadržali, hľadá aj Europol.

„Podľa doteraz získaných informácii by malo ísť o osobu, ktorá je členom organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa zaoberá páchaním krádeží vlámaním do domovov dôchodcov a do bytov seniorov za hranicami Slovenskej republiky, konkrétne v Rakúsku. Malo by ísť o desiatky krádeží vlámaním. V prípadoch prebieha vyšetrovanie," informujú policajti prostredníctvom sociálnej siete.