Dediny majú šancu, že budú mať vodu z verejného vodovodu

V Tuhári riešia vodovod už päťnásť rokov.

27. sep 2019 o 20:46 SITA

TUHÁR. Obec Dolná Ždaňa v okrese Žiar nad Hronom a tri obce v Lučeneckom okrese – Gregorova Vieska, Tuhár a Veľké Dravce majú šancu, že budú mať vodu z verejného vodovodu. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (StVS) v auguste zverejnila pre Banskobystrický kraj tieto štyri verejné obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Celková predpokladaná suma na vybudovanie vodovodov v týchto obciach je takmer 4,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Potenciálni dodávatelia môžu svoje ponuky posielať v predĺženej lehote do 3. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eur bez DPH. Všetky štyri projekty sú podľa zverejnených súťažných pokynov spolufinancované Európskou úniou z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy „Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia“.

Bez funkčného verejného vodovodu



Projekty StVS majú zabezpečiť vybudovanie verejného vodovodu v obciach s cieľom zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Tieto obce sú aktuálne pitnou vodou zásobované nedostatočne a v žiadnej z nich nie je funkčný verejný vodovod.



V obci Tuhár je čiastočne vybudované vodovodné potrubie.

„V minulom roku sme s vodárenskou spoločnosťou podpísali zmluvu o spolupráci, kde sme jej odovzdali celé dielo a oni by to mali dokončiť. Je teda začaté, ale nie je to v takom stave, aby tam mohla tiecť voda,“ uviedol starosta obce Tuhár Peter Čeman s tým, že vodovod riešia už od roku 2004 a s vodou je u nich dlhodobo veľký problém.

Ako ďalej uviedol, v Gregorovej Vieske nie je vôbec vodovod a vo Veľkých Dravciach je potrebné napojiť ho na prívodné potrubie z obce Buzitka.

Predpokladané náklady na vybudovanie vodovodov podľa súťažných podkladov sú v obci Tuhár 1 191 903,16 eura bez DPH, v obci Gregorova Vieska 841 588,38 eura bez DPH a v obci Veľké Dravce 1 355 704,46 eura bez DPH.

Čakajú, kým sa začne výstavba



Podobná situácia je v obci Dolná Ždaňa v okrese Žiar nad Hronom, kde nemajú verejný vodovod, a podľa podkladov StVS je potrebné obec napojiť zo spoločného existujúceho vodojemu pre obce Horná a Dolná Ždaňa. Toto rozvodné potrubie bude mať dĺžku 4 532 metrov. Predpokladaná cena je 1 472 659,77 eura bez DPH.



Výstavba vodovodov má trvať podľa rozsahu a náročnosti v jednotlivých obciach od 10 do 24 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Podľa starostu Tuhára budú radi, ak sa podarí s výstavbou začať na jar budúceho roka.