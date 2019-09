Vyše 900-tisíc eur vyčlenil kraj na rekonštrukciu budov kultúrnych inštitúcií v Lučenci

Išli na obnovu Novohradského osvetového strediska, Novohradskej knižnice a Novohradského múzea a galérie.

30. sep 2019 o 11:56 SITA

BANSKÁ BYSTRICA/LUČENEC . Obnova historickej budovy Novohradského osvetového strediska (NOS) na Masarykovej ulici v Lučenci patrí spolu s obnovou depozitu Novohradského múzea a galérie (NMG) na Vajanského ulici medzi najväčšie tohtoročné investície Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) do obnovy kultúrnych inštitúcií. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Marcela Glevická, ide celkovú sumu viac ako 918-tisíc eur.



V Novohradskom osvetovom stredisku prebieha investičná akcia pod názvom „Rekonštrukcia strechy a krovu“, na ktorú BBSK vyčlenil výške 303 185 eur. Práce sa začali v závere roka 2018 a majú byť ukončené do konca októbra. „Rekonštrukcia strechy národnej kultúrnej pamiatky je náročná a prebieha za sťažených podmienok, nakoľko sa pracuje na hlavnej dopravenej križovatke mesta Lučenec. Na druhú časť strechy, ktorá je v správe Novohradskej knižnici, sa v súčasnosti zhotovuje projektová dokumentácia, ktorá bude slúžiť ako podklad na druhú etapu rekonštrukcie objektu,“ uviedla hovorkyňa.



V závere roka sa začne rekonštrukcia Novohradskej knižnice za ďalších 315-tisíc eur. Pôvodne schválenú sumu na rekonštrukciu knižnice, vrátane jej debarierizácie, navýšili krajskí poslanci na augustovom zastupiteľstve o 50-tisíc eur. „Rekonštrukciou sa scentralizujú dva samostatné vchody do jedného centrálneho vstupu vrátane nových priestorov, ktoré budú bezbariérové a zohľadnia požiadavky knižníc 21. storočia,“ objasnila Glevická s tým, že práve prebieha proces verejného obstarávania na práce, ktoré by mali prebiehať aj v roku 2020.

Prečítajte si:

Prečítajte si: Obedy zadarmo ukrojili z rozpočtov Čítajte



V Novohradskom múzeu a galérii zároveň prebieha projekt „Rekonštrukcia depozitu na Vajanského“, na ktorý BBSK vyčlenil finančné prostriedky v celkovej výške 300-tisíc eur. Práce prebiehajú od začiatku septembra, keď bola podpísaná aj zmluva o dielo. „Dostavba a rekonštrukcia depozitára bude zohľadňovať všetky požiadavky na uloženie, bezpečnosť a odborné ošetrenie zbierkových predmetov potrebného rozsahu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že ukončenie prác je naplánované do konca roku 2019, ak nevzniknú opodstatnené okolnosti, ktoré odsúhlasí stavebný dozor. „Cieľom rekonštrukcie je kvalitné uloženie zbierok v moderných priestoroch,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka NMG Iveta Kaczarová a dodala, že depozity majú už dlho preplnené a sú radi, že kraj na tento zámer vyčlenil financie.