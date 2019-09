Potraviny Kačka sa zatvorili, ľudia sa domáhajú výplat

Zhruba 1800 zamestnancov siete potravín netuší, čo s nimi bude. Obchody sa zatvorili, výpovede nedostali.

30. sep 2019 o 13:28 Marcela Ballová

LUČENEC. Zhruba tri stovky zamestnancov obchodného reťazca Kačka, predtým CBA, sa dnes dopoludnia domáhalo doplatenia výplat priamo v lučeneckej centrále firmy.

Situácia v niektorých predajniach sa totiž začala dramatizovať už na konci roka. Vyvrcholia výpredajom tovaru a minulotýždňovým zatvorením obchodov. Zamestnanci tvrdia, že im nikto nič nepovedal, nemajú v rukách výpovede a nevedia, čo s nimi bude. Mnohé rodiny sa ocitli na dlažbe. Potraviny Kačka totiž zamestnávali na Slovensku zhruba 1800 ľudí.

„Som slobodná mamička. Mám 10-ročnú dcérku. Pred dvoma rokmi som si vzala hypotéku. Žiaľ, od augusta nemám výplatu a nemá mi kto pomôcť. Dnes si dcérka ráno pýtala dve eurá, no ja ich nemám,“ vyjadrila sa so slzami v očiach 36-ročná Katarína Uramová z Lučenca tým, že od zamestnávateľa naposledy dostala akurát výplatnú pásku a časť augustovej výplaty, konkrétne 200 eur. Netuší, kedy uvidí zvyšok a tiež peniaze na september, ktorý riadne odpracovala.

„Treba platiť účty, dcérka chodí do školy, hypotéku si neviem pozastaviť, pretože v rukách nemám výpoveď,“ žalostí mladá mamička. Pripomenula, že v predajni na lučeneckom Rúbanisku robila až do poslednej chvíle. Na to, že sa chystá hromadné prepúšťanie ju a ani jej kolegov nikto neupozornil.

Tvrdili im, že bude lepšie

„Okolo mája júna sme začali v obchode pociťovať problémy. Nedodávali nám tovar, znížil sa sortiment. To, čo sme si objednali jednoducho neprišlo. Výplaty meškali. Nikto nám nepovedal, čo sa deje. Počúvali sme sľuby, že všetko pôjde tak ako má a bude lepšie,“ povedala Silvia z Hurbanova.

Podotkla, že o tom, že sa niečo zlé vo firme deje, ju utvrdil nedávny výpredaj tovaru za polovičnú cenu.

„Minulý týždeň v pondelok našu predajňu v Hurbanove zatvorili. Netuším, ako ďalej. Mám dve školopovinné deti. Nikto s nami nekomunikuje. Výpovede nám vraj prídu poštou.“

V nezávideniahodnej situácii sa ocitla aj Erika, 32-ročná predavačka z Tornale.

„Nikto nám nič nepovedal, ani telefóny nedvíhal. Ešte nedávno nám tvrdili, že sa nemáme ničoho obávať, len sa idú komplet vymeniť zásoby, že príde zmena a ľudí netreba počúvať. No a pred pár dňami sme sa dozvedeli, že firma požiadala k 30. augustu o vyhlásenie konkurzu. Je to hanba. Ani len stravné lístky nám nedali. O výplatách ani nehovorím. Som slobodná mamička. Mám dve deti, hypotéku na krku. Netuším, čo s nami bude.“

Štatutár rokuje so zástupkyňou odborov

Generálny riaditeľ siete potravín Kačka Wieslaw Chlebuś.

Generálny riaditeľ Potravín Kačka Wieslaw Chlebuś ľuďom odkázal, že bude komunikovať len so Simonou Stierankovou, zástupkyňou odborov, ktorá je rovnako zamestnankyňou siete Kačka. S médiami sa rozprávať odmietol.

„Zaujíma nás, ako budú doplatené mzdy, dorovnané stravné lístky, ako to bude s výpoveďami,“ vyjadrila sa Stieranková s tým, že môže nastať situácia, že mzdy nebudú doplatené k 15. októbru a ľudia budú končiť pracovné pomere okamžite.

„Ak sa mzdy doplatia k spomínanému dátumu, môžu byť pracovné pomery ukončované v zmysle zákona o hromadnom prepúšťaní aj zákonníka práce. Pokiaľ viem, tak za august boli vyplatené mzdy v rozsahu zhruba 30 percent. Tiež bude treba riešiť výplaty za september, ktorý zamestnanci riadne odpracovali,“ ozrejmila zástupkyňa odborov.

V niektorých dedinách prišli o obchody už vlani

O tom, že s predajňami Kačka, predtým CBA, to nie je ružové, nasvedčovala už situácia na konci uplynulého roka. V niektorých dedinách totiž tesne pred sviatkami obchody zatvorili. Starostovia z Novohradu otvorene hovorili o brzdení rozvoja obcí, ktoré sa v poslednej dobe vrhli na rozvoj turizmu.

„Máme čo ponúknuť, máme veľa pozoruhodností, no načo by k nám už kto chodil, keď nebudeme mať v dedine ani obyčajný obchod, v ktorom by si turista kúpil malinovku či horalku,“ vyjadril sa ešte na februárovom stretnutí starostov v Lehôtke Pavel Kyseľ, prvý muž Polichna.

Mediálny zástupca CBA Richard Menczer vtedy argumentoval, že spoločnosť sa v rámci zmeny obchodnej stratégie sústreďuje na predajne s plochou nad 200 metrov štvorcových.

„Takých sme v novembri až januári otvorili celkovo desať,“ zdôraznil hovorca a pokračoval: „Dočasne sme museli zavrieť niektoré predajne v okolí Lučenca s priemernou plochou 50 metrov štvorcových. Nebolo možné ich efektívne centrálne prevádzkovať. Pripravujeme však ich opätovné otvorenie formou franšízy, kde dáme možnosť šikovným vedúcim prevádzkovať malé predajne s našou podporou,“ povedal na margo začínajúcich problémov Menczer.

V júni však už bola situácia dramatickejšia. Spoločnosť, ktorá pred pár mesiacmi pútala reklamou na najuletenejšie potraviny na slovenskom trhu s najuletenejšími cenami, potvrdila zatvorenie štyridsiatich predajní.

Situácia sa však nezlepšovala a pred pár dňami vedenie Potravín Kačka avizovalo, že k 30. 8. požiadalo o vyhlásenie konkurzu. Aktuálny stav je taký, že obchody, v ktorých sa pred týždňom vypredával tovar, sa definitívne zatvárajú.

Generálny riaditeľ Potravín Kačka Wieslaw Chlebuś potvrdil, že úroveň zásob v obchodoch je už minimálna a nedáva zmysel ďalej prevádzkovať obchody bez tovaru. K výpredaju došlo na základe súhlasu financujúcej banky, ako jediného zabezpečeného veriteľa, ktorý mal záložné právo na zásoby. Tiež pripomenul, že v najbližších dňoch očakáva zo strany súdu vyhlásenie konkurzu. Potom bude mať celú spoločnosť pod palcom konkurzný správca.

Podľa Chlebuśa investor kupoval potraviny v zlom stave, avšak veril, že sa mu ich podarí ozdraviť. Tiež v posledných týždňoch vedenie spoločnosti robilo všetko pre zachovanie pracovných miest a udržanie predajní. Nepodarilo sa to ani napriek osemnásťmiliónovej investičnej injekcii. Môže za to najmä výrazné zvýšenie mzdových nákladov v dôsledku rastu minimálnej mzdy a tiež príplatky za prácu cez víkend, sviatky a noc.

K nestabilnej situácii prispelo aj zmrazenie účtov bankou. Spoločnosť tak musela podať návrh na konkurz.