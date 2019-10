Soboťanky si poradili so Zvolenčankami

Úvodným kolom odštartovala prvá liga Východ vo volejbale žien. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota hostili TJ Slávia TU Zvolen. Predviedli sľubný štart do súťaže.

1. okt 2019 o 9:17 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Domáci kolektív zabral naplno, aj keď sa len zohráva a spoznáva. Do tabuľky si pripísal šesť bodov.

Soboťanky si ukoristili prvý i druhý set. Nepripustili v nich dramatizáciu deja. Zvolenčanky sa však nevzdali, tretie dejstvo začali dobre a napokon ho doviedli s prehľadom do zdarného konca.

Slovanistky im však následne pristrihli krídla. Prevzali vo štvrtom sete opraty znovu do svojich rúk, hladko ho vyhrali, čím ukončili túto konfrontáciu. Rimavská Sobota triumfovala nad zvolenskou Sláviou 3:1.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Borovička z Box Teamu víťazne v levickom ringu Čítajte

Do druhého duelu vstúpili lepšie hosťujúce hráčky a ujali sa vedenia 0:1 na sety. Slovanistky však otočili priebeh. Od začiatku druhého i tretieho dejstva dominovali na palubovke, vypracovali si v nich výrazný náskok a ten si už ustrážili. Dostali sa na koňa a Slávia ich už odtiaľ nedokázala dostať. Rimavská Sobota presvedčivo zvíťazila tiež v štvrtom dejstve a zdolala tak Zvolen druhýkrát 3:1.

V drese Soboťaniek debutovali v prvoligovej súťaži žien šestnásťročné Hnúšťanky Veronika Parobeková a Kristína Sojková, no tiež dvanásťročná Poltárčanka Nina Dreisigová. Tá bude zároveň hrávať za kadetky MVK Poltár, čo umožňuje nový typ hosťovania. Ukázali, že môžu byť prínosom po viacerých stránkach. Parobeková prišla do Slovana ako blokárka, no zvyká si na post smečiarky. Sojková je použiteľná ako liberka i nahrávačka, Dreisigová zas ako diagonálna hráčka či blokárka.

Rimavskosobotská trénerka Alena Kudlíková st. mala proti Zvolenu k dispozícii gro tohtosezónneho tímu. Tvorí ho mix skúsenosti s mladosťou. Za Slovan nastúpili tri tridsiatničky, jedna dvadsiatnička a kvarteto tínedžeriek. Na jeho súpiske sa nachádza celkovo štrnásť hráčok. Medzi nimi sú ďalej štyri dievčatá z kadetského družstva, ktoré bude hrať oblastnú druhú triedu, ale aj samotná kormidelníčka Rimavskej Soboty a ostrieľaná harcovníčka Zora Megelová.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Hokejisti Rimavskej Soboty boli úspešní aj proti Sanoku Čítajte

Naopak, nefiguruje na nej Lucia Hanušová (v štádiu riešenia odchod do Volley project UKF Nitra) či Jana Panicová (materské povinnosti). V súťaži účinkuje päť družstiev. „Cieľom je umiestnenie v strede tabuľky,“ uviedla Kudlíková st. Jej zverenky obsadili v minulom ročníku tretiu priečku. V západnej skupine zvádza súboje šesť tímov.

VK Slovan Rimavská Sobota – TJ Slávia TU Zvolen 3:1 (19, 17, -16, 14), 3:1 (-16, 17, 14, 14)

VK Slovan R. Sobota: Kudlíková ml., Žírošová, Kačániová, B. Sojková, Parobeková, Dreisigová – liberka K. Sojková (Szőkeová).