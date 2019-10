Kouč Poltára nemá veľké očakávania

Poltárčanka Sofia Sivičeková si to namierila do volejbalového družstva extraligového Brusna. Mala by však zároveň nastupovať za MVK.

2. okt 2019 o 8:42 JÚLIUS GEĽO

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Mladosť i skúsenosť má zastúpenie v kádri Poltára.(Zdroj: Július Geľo)