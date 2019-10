Ildikó Kotlárová: Nie sme žiadnou raritou

Riaditeľka Základnej školy Lajosa Mocsáryho vo Fiľakove aj na tému tehotných žiačok v škole.

2. okt 2019 o 13:48 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. „Sme škola ako každá iná. Nemáme status rómska aj napriek tomu, že 95 percent našich žiakov sú Rómovia. To, že sme za posledných 15 rokov mali tri tehotné žiačky, z nás nerobí raritu. Pokiaľ viem, stáva sa to aj v iných školách,“ tvrdí Ildikó Kotlárová, riaditeľka Základnej školy Lajosa Mocsáryho vo Fiľakove na margo informácií, ktoré v uplynulom týždni rezonovali vo verejnosti. Podľa nich má byť fakt, že za posledné tri roky neeviduje škola žiačku „v druhom stave“, jedným z jej pokrokov.

„Pre mňa sú pokrokom úplne iné veci. Som hrdá na kolegov pedagógov, ktorí dosahujú so žiakmi fantastické úspechy, siahajúce za hranice regiónu. Tiež ma teší nový projekt inkluzívneho vzdelávania, ktorý sme tento rok rozbehli a skutočne sa ujal,“ podotkla riaditeľka, ktorej sme ohľadom fungovania školy, kde nie je ničím výnimočným, že žiak zrazu s rodičmi odíde do zahraničia a vráti sa trebárs po roku či dvoch, položili pár otázok.



Ako je to teda s tehotnými žiačkami v škole?

Situácia v našej škole v tomto smere nie je ničím výnimočná. Viem, že nie sme jediní, ktorí také niečo v našom okrese zaznamenali. Aj také veci život prináša, no, našťastie, nie často. V škole pôsobím 15 rokov a za ten čas som sa stretla len s troma takýmito prípadmi. Mimochodom, máme vysoké percento rómskych žiakov a viete, ako takéto dievčatá fungujú.

Ako?

Rómske dievčatá sa vydávajú a zakladajú si rodiny skôr ako nerómske. Nie je to nič výnimočné. No aj napriek tomu to v tomto smere nie je v našej škole zlé. Naposledy sme takýto prípad riešili pred troma rokmi a ako som už spomenula, je to skutočne len sporadické. Aj počas vyučovacieho procesu sa snažíme žiakom vštepiť zodpovednosť k budúcnosti, potrebu štúdií a uplatnenia sa v živote.

V prípade, že žiačka otehotnie, umožníte jej dokončiť povinnú školskú dochádzku?

Samozrejme. Väčšinou sa to začne návštevou rodičov v škole, ktorí prinesú potvrdenie od lekára. Gravidná žiačka však už nechodí do triedy medzi svojich spolužiakov, ale zostavíme jej individuálny plán štúdia.

V škole ste zvyknutí aj na situácie, že žiaci zo školy odídu, pretože ich rodičia vycestujú za prácou do zahraničia a vezmú ich so sebou.

Áno. Žijeme v jednom z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska, kde je málo pracovných príležitostí. Mnohí odchádzajú za prácou do zahraničia a deti vezmú so sebou. Prihlásia ich do tamojších škôl.

Naďalej ich evidujete ako svojich žiakov?

Áno, keďže legislatíva nám to umožňuje. Stáva sa, že po roku či dvoch sa vrátia