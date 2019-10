Pokúsia sa spojiť seniorov s mladou generáciou

Festival Jesenica v Zlatej uličke venovali múdrosti starých rodičov.

3. okt 2019 o 7:44 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Dobrovoľníci zo Zlatej uličky v Lučenci pripravili na štvrtok 3. októbra už druhý ročník podujatia Jesenica s podtitulom festival chutí jesene. Tentokrát podujatie venovali seniorom, ktorých by radi prepojili s mladou generáciou. Návštevníci môžu ochutnať jesenné špeciality pripravené v miestnych reštauráciách a v jarmočných stánkoch priamo v Zlatej uličke. Uličku zaplní trh s tvorivými predajcami a zberateľská burzička starožitností.



„Atmosféru dotvoria rôzne tanečno - spevácke folklórne a iné vystúpenia. Deti sa zabavia v tvorivých dielňach pri tvorbe z materiálov, ktoré nám v tomto období poskytuje príroda. Môžete sa tešiť na teplý čaj, kávu, čokoládu a pečené semienka. Sme radi, že vašou prítomnosťou opäť vdýchneme život Zlatej uličke," informujú organizátori na sociálnej sieti. Prepojenie generácií má podporiť aj súťaž o kolobežku, do ktorej mali deti poslať krátke videá, kde zobrazili svoj čas strávený so starými rodičmi.

Podujatie začína o 11.00 hod. prednáškou o histórii a spoločenskom živote v Lučenci "Spomienky na Lučenec". Aké pravidlá mala prechádzka po Lučenskom korze, ktorá kaviareň bola práve tá naj v meste a o ďalších zaujímavostiach porozpráva Mária Adamová, autorka viacerých regionálnych publikácií, samostatných výstav, kronikárka mesta Lučenec.

Od 14.30 hod. Soňa Sajenková pripravila posedenie s poéziou. Po nej predvedú o 15.00 hod. deti zo ZŠ a MŠ v Haliči svoje tanečné umenie.

Od 15.30 hod. poteší prítomných folklórny súbor Ipeľ a následne Vidovienky z Vidinej.

O 16.30 hod. príde na rad pesničkár Peter Juhás, finalista súťaže The Voice. Jeho vystúpenia sa podľa organizátorov nesú v znamení radosti z hudby a celkového vnímania momentu, kedy sa častokrát diváci stávajú súčasťou živého vystúpenia a spievajú “čo im hrdlo ráči”.

Podujatie zakončí svojím vystúpením začínajúcim o 17:15 hod. ďalší pesničkár Juraj Hnilica, účastník súťaže Československo má talent.

Jesenicu organizuje komunita dobrovoľníkov Zlatej uličky v Lučenci v spolupráci s Mestom Lučenec, OZ Oživená, SOŠ HSaD a s podporou VÚB nadácie.