Fiľakovskí zápasníci s ďalšími medailami

Mladí športovci boli úspešní grécko-rímskom štýle.

3. okt 2019 o 9:59 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Ešte krátko po skončení prázdnin sa skupina zo Zápasníckeho klubu Fiľakovo vybrala do obce Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda.

Partia mladých zápasníkov doplnila počty účastníkov, ktoré sa pohybovali okolo 250 pretekárov z 25 klubov a siedmich krajín.

V medzinárodnej konkurencii si v zápasení grécko-rímskym štýlom vybojovali dve medaily.

Striebornú medailu získal Dávid Horváth (do 57 kg) a bronzovú si vybojoval Kristián Balog (do 44 kg). Fiľakovu sa ušli aj dve štvrté miesta, ktoré zabezpečili Krisztián Balázs (do 52 kg) a Róbert Rácz (do 73 kg).