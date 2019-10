Freestyler Mag na premiérovej súťaži

Futbalový žonglér z Fiľakova si v Budapešti hanbu neurobil.

3. okt 2019 o 12:25 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Futbalový žonglér Marcell Mag má za sebou prvé súťažné vystúpenie. Mladý Fiľakovčan sa predstavil na freestylovej súťaži v Budapešti (22. 9.). V medzinárodnej konkurencii skúsených pretekárov si hanbu neurobil.

„Rozhodol som sa prihlásiť na svoju prvú súťaž pomocou minútového videa, kde som ukázal svoje schopnosti a porota ma pozvala na súťaž. V Budapešti sa súťažilo o titul šampióna, ktorý vycestuje do Miami v USA na svetový šampionát,“ opísal futbalový žonglér Marcell Mag.

Fiľakovčana zaradili do kategórie nazvanej Best of the rest, kde sa o miesto pobil s ďalšími tridsiatimi freestylermi.

„Otvoril som súťaž a následne sme sa striedali po 30 sekundách. Napokon som obsadil ôsme miesto. Som spokojný, pretože hoci sa tomu venujem len dva roky, predbehol som súperov, ktorí robia freestyle dlhšie. Keby som mal viac času a menšiu trému, mohol som sa ukázať v lepšom svetle, ale aj ôsme miesto beriem ako veľký úspech,“ doplnil mladík, ktorý si cení najmä nové skúsenosti a známosti.

Tie bude môcť zužitkovať už v decembri, keď sa do Budapešti vráti na ďalšiu free-stylovú súťaž.