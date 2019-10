Lučenecký zimák ovládne turnaj mladých talentov

Hokejisti Lučenca organizujú Be The Best Mini Cup 2019.

4. okt 2019 o 8:07 Jozef Mikuš

Písmo: A - | A + 0 2 LUČENEC. Zimný štadión v Lučenci znovu ožíva zápasmi. Okrem ligových bojov sa na novohradskom ľade uskutoční aj turnajové. Tie najbližšie sú naplánované na tento víkend (5. – 6. 10.). Počas dvoch dní zmerajú sily hokejisti narodení v roku 2010 a mladší. Súperiť o prvenstvo bude osem klubov, ktorých hokejisti si dopoludnia zahrajú hokej a poobede puk a korčule vymenia za kopačky a loptu. Organizátori na Be The Best Mini Cup 2019 pozývajú divákov aj možných budúcich hráčov, aby prišli podporiť mladé hokejové talenty.