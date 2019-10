Muž v Zlatne si poriadne zavaril

Jazdil opitý napriek zákazu, tiež ohrozoval ľudí kušou i vzduchovkou.

4. okt 2019 o 16:33 Radovan Vojenčák

POLTÁR/ZLATNO. V katastri obce Zlatno 64 - ročný muž z Chorvátskeho Grobu ohrozoval kušou a následne vzduchovkou mužov vykonávajúcich lesnícke práce. Pozdejšie ho zastavila policajná hliadka, ktorá ho podrobila dychovej skúške. Muž nafúkal napriek tomu, že už bol v máji odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu. Polícia v Poltári ho obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia.

„V stredu (2. októbra) v dopoludňajších hodinách vybral z auta kušu a mieril ňou na mužov, ktorí na mieste vykonávali lesnícke práce. Potom kušu vrátil do auta a vybral vzduchovku, ktorou mieril a približoval sa k mužovi v nákladnom aute. U mužov vzbudil obavu o ich život a zdravie, preto z miesta odišli," informovalo krajské riaditeľstvo polície prostredníctvom sociálnej siete.

Týmto však prípad nekončí. Krátko po 12. hodine ho v ten istý deň zastavila policajná hliadka.

„Bol podrobený dychovej skúške a nafúkal 2,58 promile alkoholu. Opitý jazdil aj napriek tomu, že v máji bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody podmienečne na 10 mesiacov, so skúšobnou dobou v trvaní 30 mesiacov a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá na 5 rokov a 8 mesiacov," uviedla polícia a dodala, že bol muž po vykonaní procesných úkonov umiestnený do policajnej cely a bol spracovaný podnet na jeho vzatie do väzby.