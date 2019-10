Bojovný zápas Bystrice s Lučencom ponúkol desať gólov a dve červené

Futsalisti z Lučenca ostávajú neporazení a pohodlne kraľujú extraligovej tabuľke.

5. okt 2019 o 7:09 Jozef Mikuš

LUČENEC. Vysokým víťazstvom domácich sa skončilo stretnutie 4. kola Varta Futsal ligy medzi Mimelom Lučenec a Lion Car MIBA Banská Bystrica. Za Novohradčanov nastúpila aj nová posila s reprezentačnými skúsenosťami Daniel Čeřovský, ktorý prišiel z bratislavskej Pineroly.

Hostia spod Urpína od začiatku zápasu ukázali, že v sezóne chcú bojovať o najvyššie priečky. Stretnutie bolo vyrovnané a útoky sa striedali na oboch stranách.

Na gól sa čakalo do 15. min., kedy hosťujúceho brankára prekonal Ferreira. O 3 min. neskôr zvýšil Serbin a na polčasových 3:0 pridal kapitán Fehérvári. Pred koncom polčasu prišli domáci o brankára Wossleyho, ktorý bol vylúčený, keď zabránil gólu rukou mimo svojho územia. Bystričania presilovku nevyužili.

Bojovný a rýchly futsal v Arene pokračoval aj po prestávke. Bystrickej svätyni kraľoval Kušnír, domácu strážil Oberman, ktorý vystriedal vylúčeného Wossleyho. Hosťujúci Kyjovský v 28. min. znížil na 3:1, no o 3 min. neskôr si oslabovku zahrali aj hostia, keď Péchy musel po druhej žltej karte opustiť hru.

Lučenec prevahu pretavil v gól Brunovského. Za stavu 4:1 sa domáci rozbehli a od 32. min. do konca zápasu strelili päť gólov. Presadili sa Grcič, Čeřovský, Sobral, Ferreira a na konečných 9:1 dal Da Costa Lira, ktorý gól oslávil akrobatickou parádou. Ten istý hráč ešte predtým nepremenil pokutový kop.

Záver zápasu sa odohral pred stojacimi fanúšikmi, ktorým sa hra oboch mužstiev musela páčiť. Diváci hostí odmenili potleskom aj za ich dar v podobe 200 eur na liečbu sedemročného Samka. Tomu tri roky po narodení diagnostikovali detský autizmus a na liečbu potrebuje nemalé finančné prostriedky. Mimel Lučenec sa mu rozhodol pomôcť a vyhlásil zbierku, ktorá potrvá do 17. decembra.

Berkyho tím, ktorý so štyrmi výhrami ostáva neporazený, si najbližšie zahrá až 1. novembra doma proti Leviciam.

Mimel Lučenec - Lion car MIBA Banská Bystrica 9:1 (3:0)

Góly: 15. a 39. Ferreira, 18. Serbin, 19. Fehérvári, 31. Brunovský, 32. Grcić, 33. Čeřovský, 36. Sobral, 39. Da Costa Lira - 28. Kyjovský, R: Behančín, Botka, Mózer 800 divákov, ŽK: 14. Mikulišin, 38. Keszi, 18. Péchy, ČK: 19. Woslley, 31. Péchy (po 2. ŽK)

DOMÁCI: Woslley, Oberman, Klema - Fehérvári, Brunovský, Serbin, Petík, Grcić, Da Costa Lira, Sobral, Ferreira, Melo, Keszi, Čeřovský.

HOSTIA: Kušnír, Kollár - Vajda, Bačo, Dobrota, Kofčák, Kuruc, Rafanides, Tužinský, Kyjovský, Čief, Mikulišin, Konder, Péchy.

Povedali po zápase:

Daniel "Čeči" Čeřovský, nová posila Mimelu Lučenec: "Pinerola odmietla nastúpiť do ligy a musel som si nájsť nový klub. Zavolal mi tréner Berky, ktorý má pozná z reprezentácie, tak som sa rozhodol, že ponuku prijmem. Ambície klubu sú len tie najvyššie a preto aj tie moje mieria k titulu."

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Bystrica poskladala veľmi dobrý tím mladých aj skúsených hráčov a má dobrého trénera, ktorý nasadil futsalové princípy a bolo to vidieť. Pre ligu je to len dobre. Od novej posily "Čečiho" chceme to, čo aj v reprezentácii - aby ako mladý hráč rástol. Pomôže nám aj sebe. Má dobrú ľavú aj pravú strelu, no v rámci taktiky sa musí zdokonaliť v bránení. Do súťaže sme išli s cieľom vyhrať ligu, či by tu Pinerola bola alebo nie. Poskladali sme taký tím, aby sme konečne vyhrali súťaž a hrali ligu majstrov."

Ostatné výsledky: MŠK Nové Zámky - MŠK Žilina 1:6 (0:2), TNF Prievidza - Futsal Team Levice (25.10. o 19.00 hod.)