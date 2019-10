Lučenec vstúpil do sezóny víťazne

Basketbalisti z centra Novohradu vyhrali nad favorizovaným Komárnom.

6. okt 2019 o 4:37 Jozef Mikuš

LUČENEC. Víťazným vstupom do nového ročníka sa prezentovali basketbalisti Lučenca. Mužstvo okolo trénera Petra Jankoviča sa v prvom extraligovom kole pod domácimi košmi postavilo Komárnu. Obuvníci, hoci boli favoritom stretnutia, v Arene utrpeli prehru.

Konečný rozdiel nebol vysoký a BKM zaznamenal tesné víťazstvá v troch štvrtinách. Bodovo najvýraznejšia bola druhá, ktorú vyhral o sedem bodov.

Futsal

Futsal Bojovný zápas Bystrice s Lučencom ponúkol desať gólov a dve červené Čítajte

V domácom drese vynikol rozohrávač Caffey, ktorý sa postaral o 26 lučeneckých bodov. Za ním sa umiestnili 18-bodový Musil a Basabe so 16 bodmi. Výkony tejto trojice vyzdvihol aj tréner Jankovič.

"Aj keď sa Komárno dotiahlo na jeden kôš, stále som veril a som rád, že tí najskúsenejší hráči ako Musil, Caffey a Basabe zobrali na seba zodpovednosť, čo sa aj očakáva od nich," zhodnotil kormidelník BKM.

Na Lučenec teraz čaká druhé kolo. V stredu 9. októbra od 18.00 hod. si Novohradčania v športovej hale Arena zahrajú proti Prievidzi.

BKM Lučenec – MBK Rieker COM-Therm Komárno 83:75 (19:18, 22:15, 24:23, 18:19)

TH: 19/15 – 16/11, Fauly: 22 – 25, Trojky: 8 – 10, Rozhodovali: Ženiš, Lukáč, Kiss

Lučenec: Caffey 26, Musil 18, Basabe 16, Murray-Boyles 8, Eudy 0 (Dunne 8, Jackuliak 5, Zorvan 2)

Komárno: Miloševič 21, Stamenkovič 14, Hayes 9, Ray 5, Bolek 3 (Bowman 18, Stojanov 5, Halmeš a Pipíška 0)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "V prvom rade chcem pogratulovať chlapcom k prvému víťazstvu v sezóne, ktoré bolo pre nás dôležité. Určite tam boli obavy, aj ten náš štart do zápasu pramenil z nejakej nervozity, no myslím si, že sme boli po väčšinu zápasu lepší. Mali sme aj trošičku šťastia, ale to praje pripraveným. Hrali sme proti silnému tímu, ktorý má viac skúseností ako my, čo sa aj ukázalo, ale tímovou hrou a vďaka fanúšikom sme vyhrali a v tejto chvíli nie je podstatné akým rozdielom. Bolo vidno, že chalani to mali v hlavách, že to je už ostrý zápas a pristúpili k tomu zodpovedne. Aj keď sa Komárno dotiahlo na jeden kôš, stále som veril a som rád, že tí najskúsenejší hráči ako Musil, Caffey a Basabe zobrali na seba zodpovednosť, čo sa aj očakáva od nich. Je to super vstup do sezóny, máme ťažký žreb, doma nás čaká Prievidza a potom ideme na Inter. Mohlo by to byť 0-3 ,preto som rád, že už prvú výhru máme."

Mike Caffey, hráč Lučenca: "Dôležitý prvý zápas pre nás, doma sme chceli začať sezónu výhrou. Atmosféra bola fantastická, diváci nás hnali dopredu, dodávali nám energiu. Dnes si vychutnáme víťazstvo, ale od zajtra už budeme myslieť na ďalšie zápasy, keďže nás čaká ťažký týždeň."

Aleksandar Vržina, tréner Komárna: "Bol to zaujímavý zápas, no nečakali sme takýto priebeh. Prehrali sme, lebo sme mali až 23 stratených lôpt. Domáci boli lepší v doskokoch, ale to, čo nás potopilo, boli stratené lopty. Žiaľ, chýbali nám dvaja rozohrávači a ja verím, že v najbližšej dobe budú v poriadku."

Nenad Miloševič, hráč Komárna: "V prvom rade, gratulujem Lučencu k víťazstvu. My sme prišli síce v oklieštenej zostave, no neberiem to ako výhovorku. Chýbali nám hráči, ale aj sily na konci. Myslím si, že sme na palubovke odviedli dobrú robotu. Škoda, vrátili sme sa do zápasu a keby sme neurobili chyby pred koncom, tak sme mohli zápas otočiť. Domáci hrali prvý domáci zápas s veľkou energiou, ktorá im priniesla víťazstvo. Hrali výborne a verím, že veľa tímov v Lučenci prehrá. Nič sa nedeje, zhodnotíme zápas a ideme ďalej."