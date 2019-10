Hornohradskú klobásu ovládlo Hradište pred Uhorským a Rovňanmi

Sobota patrila desiatemu ročníku obľúbenej súťaže.

6. okt 2019 o 6:15 Jozef Mikuš

UHORSKÉ. Súťaž o najlepšiu Hornohradskú klobásu má za sebou už desiaty ročník. Organizačnú taktovku tentoraz prevzala obec Uhorské. V sobotu 5. októbra sa tak priestor pred tamojším obecným úradom od rána zaplnil hosťami, návštevníkmi aj členmi jedenástich súťažných družstiev.

"Akcia sa každý rok opakuje v inej dedine a som rád, že desiaty ročník vyšiel na Uhorské, kde som vo funkcii prvé volebné obdobie," skonštatoval Pavel Olšiak, starosta Uhorského, ktorý mal svojho favorita na víťaza. "Každý tím určite urobí maximum pre to, aby bola ich klobása dobrá, no ja držím palce domácim. Bol by som zlý starosta, keby som nefandil Uhorskému," zažartoval Olšiak.

Pripraviť najlepšiu klobásu v upršanom počasí sa pokúsilo deväť obcí Hornohradu - Cinobaňa, České Brezovo, Hradište, Krná, Málinec, Ozdín, Rovňany, Uhorské, Zlatno - obec Veľká Ves a družstvo OK Group.

"Súťaž nie je len o výrobe klobás. Stretnú sa tu kamaráti a známi z viacerých obcí, ktoré sa prezentujú tým, čo je pre nich typické. K tomu patria aj rôzne špeciality, vďaka čomu túto akciu možno nazvať aj festivalom jedla," povedal Igor Lacko, starosta Málinca a predseda Mikroregiónu Hornohrad.

Titul obhajovali vlaňajší víťazi z Málinca. "V družstve máme profesionálneho mäsiara a aj jeho účasť je predpokladom úspechu. Radi by sme titul obhájili, ale nič sa nestane, ak nevyhráme. Dôležité je stretnúť sa a aj si pochutiť, pretože ako zvyknem hovoriť, klobásy rozdeľujem len na dve skupiny - dobré a ešte lepšie," dodal Lacko.

Víťaza napokon musel určiť žreb. Ten rozhodol, že na prvom mieste sa umiestnilo družstvo z Hradišťa pred Uhorským a Rovňanmi.

Súťažné družstvá si aj tento rok svoje stánky vyzdobili. O tom najkrajšom rozhodli v menšej súťaži návštevníci, ktorí na prvé miesto posunuli Uhorské. Druhé skončilo Hradište, tretie bolo Zlatno.

Zástupcovia obcí okoloidúcich ponúkali slaným, sladkým aj tekutým. Hostia si mohli pochutiť aj na langošoch i trdelníkoch, poľovnícka partia v kotlíkoch navarila kapustu, guľáš z diviny, držky a halászlé.

O dobrú náladu sa postaral zabávač Jožo Pročko, folkloristi zo súborov Kukučky a Poltarica, Gold Orchestra z Detvy, heligonkári z Čierneho Balogu, Šaška Baška a Gaberovci. Súčasťou podujatia bola aj prezentačná výstava obcí Hornohradu.

Súťaž o najlepšiu Hornohradskú klobásu je jednou z akcií Mikroregiónu Hornohrad, ktorý vznikol 27. mája 1999. Združenie obcí sa prezentuje aj inými športovými a kultúrno-spoločenskými aktivitami.