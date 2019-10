Spod rúk bývalého železničiara z Podrečian vychádza cifrovaná nádhera

Z depresie ho vytrhol koníček. Pomáha mu zabudnúť na chorobu.

7. okt 2019 o 8:26 Marcela Ballová

PODREČANY. V jeho dielni sa miešajú vône dreva a kože, rodí sa cifrovaná nádhera. Rastislav Kazár je v Novohrade jediným výrobcom ľudových kožuchov. A veruže sú navlas rovnaké, ako tie, ktoré naši predkovia nosili trebárs aj pred sto rokmi.

Napokon, bývalý železničiar má aj takéto skvosty. Slúžia mu ako predlohy, aby jeho dielo bolo dokonalé a ulahodilo folkloristom či milovníkom ľudového umenia.

Choroba a depresia

Štyridsaťšesťročného rodáka z Kysúc priviedla ku kožuchom vážna choroba, z ktorej pramenila depresia.

„Začali mi odumierať končeky prstov, viackrát som ležal na operačnom stole. Je to už jedenásť rokov, čo mi diagnostikovali Bürgerovu chorobu. K tomu dva infarkty, operácia pľúc, porucha zrážanlivosti krvi. No, je toho skutočne dosť,“ spomína predtým aktívny absolvent drevárskej priemyslovky s tým, že v neľahkých časoch bola jeho hnacím motorom najmä manželka, ktorá ho vytrhla z pazúrov depresívnej nečinnosti, prinútila ho vzchopiť sa.

„Nebyť jej, tak hádam skončím na vozíku,“ podotkol invalidný dôchodca.

Inšpiratívne stretnutia

Lásku k folklóru a ľudovým tradíciám v Rastislavovi choroba nedokázala potlačiť.

Kamarátstvo na sociálnej sieti a neskôr stretnutie s remeselníkom Štefanom Hukeľom, bolo pre neho novým impulzom.

„Je to skutočný všemajster. Tiež vie toho hodne o histórii. Vzal ma do svojej dielne, poukazoval mi klobúky, ktoré vyrába, otvoril skriňu s krojmi, ktorých súčasťou sú aj kožuchy. No a tak sa začal príbeh,“ s úsmevom pripomenul Rastislav.

Aj stretnutie so Štefanovým bratrancom Jozefom Melichom bolo pre neho inšpiratívne.

„Poskytol mi materiál na môj prvý kožuch. Síce mi povedal, že sám ho nikdy nevyrobím, no pre mňa to bola výzva. Trvalo tri mesiace, počas ktorých som ho trikrát prešíval, kým mi povedal, že je to dobre. Tento kožuch skončil vo folklórnom súbore Detvani,“ ozrejmil šikovný Novohradčan.

No a potom kožuchy pribúdali. Jeden putoval do Urpína, v ďalšom derie krpce folklorista Jánošíka. Aj známy remeselník Lukáš Janoška nosí nádheru spod Rastislavových rúk.

Stále nemá svoj kožuch

Príslovie, že obuvník chodí bosí, pasuje aj na Rastislava. Dodnes totiž nemá vlastný kožuch.

„Vždy sa nájde niekto, kto ma prehovorí, aby som mu svoje dielo daroval. Samozrejme, za každým kožuchom mi je ľúto. Každý je jedinečný, má vlastný príbeh. No keď sa pustím do ďalšieho, tak na predošlý už nemyslím,“ pripomenul zručný muž s tým, že na výrobu kožucha potrebuje približne mesiac. Záleží však aj na náročnosti vzoru. Strojový steh by ste na ňom márne hľadali. Tisícky vpichov do kože sú dielom Rastislavových rúk.

„Teší ma, keď niekomu urobím radosť, keď vidím vystupovať folkloristov v kožuchoch, ktoré som ušil. Okrem toho ma môj koníček napĺňa a robí šťastným. Vždy si poviem, že moja robota ma prežije. Snáď budúce generácie zachovajú jeden z našich pokladov, ktorým folklór nepochybne je,“ zakončil.