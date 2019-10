O niektoré zatvorené predajne Potravín Kačka má záujem COOP Jednota

Podľa predsedu predstavenstva Družstva Budúcnosť by bolo dobré, keby v predajniach mohli zostať pracovať bývalí zamestnanci Kačky.

8. okt 2019

LUČENEC. Po krachu siete Potravín Kačka (predtým CBA) zostali najmä dediny bez obchodov. Novohradskí starostovia otvorene hovoria o brzdení rozvoja. Napríklad vlani sa trinásť obcí, združených v Mikroregióne Novohradské Podzámčie, chopilo iniciatívy a stavili na rozvoj cestovného ruchu v chudobnom regióne, v ktorom veľké fabriky dávno zakapali. Do dedín autobusmi privážali na exkurzie školákov, seniorov aj turistov.

„A teraz toto. Obchod nám zatvoria. Tak načo k nám prídu turisti? Kde si aspoň čosi na zahryznutie kúpia? Veď je to smiešne, takto vybabrať s ľuďmi. Nie všetci majú možnosť sadnúť do auta a vyraziť na nákup do mesta. V dedinách žijú prevažne dôchodcovia. Niektoré doslova vymierajú. Čo sme my iní ako tí v mestách?“ argumentoval ešte na februárovom stretnutí starostov v Lehôtke Pavel Kyseľ, prvý muž Polichna s tým, že nájomcovia do prázdnych budov, ktoré Potraviny Kačka mali prenajaté od lučeneckého Družstva Budúcnosť, sa budú hľadať ťažko. „Na malej dedine je náročné utiahnuť celú réžiu predajne, najmä tam, kde tržby nie sú vysoké,“ pripomenul Kyseľ.

Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva spomínaného družstva Milana Ambroša už rokujú so záujemcami o prenájom budov.

„Evidujeme pár jednotlivcov a záujem prejavila aj maloobchodná sieť COOP Jednota,“ informoval Ambroš a konkretizoval, že Jednota má záujem o približne 25 predajní zo 40.

„Zatiaľ je to ešte v štádiu rokovaní, no budem rád, ak dopadnú v prospech ľudí. Najmä Novohrad je veľmi špecifickým regiónom. Mnohé dediny sa vyľudňujú, žije v nich len pár seniorov, ktorým veľakrát nemá kto pomôcť. Tých sa nelichotivá situácia so zatvorením obchodov dotkla najviac,“ ozrejmil Ambroš s tým, že práve v takýchto dedinách je prevádzka potravín väčšinou nerentabilná.

„Chápem, že v obci, v ktorej žije hŕstka ľudí a prichádzajú sem väčšinou už len chalupári, sa prevádzkovať potraviny veľmi neoplatí. Podľa mňa tu by mohol pomôcť dedinám vydotovať predajne štát. Inak sa skutočne nepohnú ďalej.“

Podľa Ambroša by tiež bolo dobré, keby v predajniach, ktoré prevezme nový nájomca, pracovali bývalí zamestnanci Potravín Kačka. Potvrdil, že COOP Jednota s tým predbežne súhlasí.