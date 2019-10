Pri nehode neďaleko Detvy zhorel Mercedes

Na začiatku hrozivo vyzerajúcej nehody bola zrážka so zverou.

8. okt 2019 o 17:42 (mb)

DETVA. Zrážka so zverou spôsobila veľkú škodu. Luxusný Mercedes zhorel do tla. Podľa informácií, ktoré priniesla TV JOJ, sa osobné motorové vozidlo, jazdiace po ceste medzi Stožkom a Detvou, zrazilo so zverou. Za ním idúci vodič na Mercedese neubrzdil a narazil do neho. Po zrážke auto začalo horieť. Pri nehode vznikla škoda približne 65-tisíc eur. Vodičom sa našťastie nič nestalo.