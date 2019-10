Herne vo Fiľakove budú zatvorené päťnásť dní v roku

9. okt 2019 o 11:31 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Pätnásť dní v roku budú herne vo Fiľakove zatvorené. Rozhodnutie tamojších poslancov bude platiť od januára 2020.

„V rámci nového zákona o hazardných hrách, ktorý v našej krajine platí od marca tohto roka, môžu samosprávy nariadiť zatvorenie herní počas viacerých dní v roku, než doposiaľ,“ ozrejmila Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa Fiľakova s tým, že na základe toho poslanci hlasovali, že okrem doterajších troch dní v roku budú herne zatvorené aj počas ďalších 12 dní.

„Od budúceho roka nebudú môcť byť herne v našom meste otvorené počas troch vianočných dní, tiež 6. januára, potom 1. a 8. mája, počas veľkonočných sviatkov (piatok, nedeľa a pondelok), 5 júla, 29. augusta, 1.. a 15. septembra aj 1. a 17. novembra,“ upresnila hovorkyňa.

Podľa vyjadrenia primátora Attilu Agócsa v meste je potrebné hazard regulovať.

„Vnímame jeho ťažký sociálny dopad na niektoré rodiny, v ktorých sú závislí na hazardných hrách,“ povedal a podotkol, že chápe očakávania časti ľudí, žijúcich vo Fiľakove, ktorí by uvítali celkový zákaz hazardu v meste.

„Toto riešenie by nemalo želaný efekt, avšak keby sa hazard zakázal celoplošne v krajine, tak by sme s tým súhlasili. Lokálne zakazovať herne nemá význam, pretože závislí by chodili hrávať do okolitých obcí a miest. Takže pre dotknuté rodiny by to žiadnym prínosom nebolo. Akurát by tým utrpela mestská kasa, z ktorej financujeme ďalší rozvoj mesta,“ zakončil Agócs.