Laučíková je bohatšia o novú skúsenosť

V úvodnom kole extraligy nastúpila za juniorskú reprezentáciu nielen hráčka ŠŠK Bilíkova, ale aj Poltárčanka Diana Šuleková.

9. okt 2019 o 13:30 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Volejbalistka Kristína Laučíková si odbila premiéru v najvyššej súťaži žien. Rodáčka z Lučenca ju absolvovala v drese reprezentačného tímu do 19 rokov proti VK Brusno.

Reprezentačný kolektív zdolal Brusno 3:1 na sety. Zápas prvého kola parfems.sk extraligy sa hral v Nitre. Sedemnásťročná nahrávačka, ktorá pôsobí v ŠŠK Bilíkova Bratislava, naň nastúpila v základnej zostave. Dokázala zabodovať.

Duel s Brusnom sa snažila brať ako každý iný, no priznáva veľký stres. „Bola som pred ním plná očakávaní. Myslím si, že som to celkom nezvládla po psychickej stránke. Neviem, či som sa vôbec upokojila v priebehu zápasu. Určite to nebol môj najlepší výkon. Vôbec som nebola spokojná s tým, ako som hrala. Bola to prvá skúška a už sa teším na ďalšie stretnutia,“ uviedla Laučíková.

Nezaspávala s pocitom dobre odvedenej práce.