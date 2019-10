Slížová ovládla Grand Prix Slovakia

Silová trojbojárka z Gemera sa predviedla vo veľmi dobrom svetle. Postarala sa o vylepšenie slovenských rekordov.

10. okt 2019 o 10:00 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Na Grand Prix Slovakia v silovom trojboji kraľovala medzi dorastenkami Patrícia Slížová (PWL Svätoplukovo). Osemnásťročná športovkyňa z Rimavskej Soboty dosiahla v Častej celkovo výkon 372.5 kg.

V drepe zvládla 160 kg, v tlaku na lavičke pokorila 82.5 kg a v mŕtvom ťahu zdolala 130 kg. Dorastenky zápolili bez rozdielu hmotnosti, ich výkony sa prepočítali na Wilksove body.

Pre Slížovú bolo toto podujatie jesenným vrcholom. Zodpovedne sa naň pripravovala a vynaložené úsilie prinieslo ovocie. Študentka maturitného ročníka na Gymnáziu I. Kraska v Rimavskej Sobote nielenže triumfovala, ale pridala aj čosi navyše. Postarala sa totiž o vylepšenie slovenských rekordov.

„Som veľmi spokojná s tým, ako som si počínala na Grand Prix Slovakia. Národný dorastenecký rekord som vytvorila v trojboji i v drepe, a to v rámci váhy do 84 kg. V tlaku na lavičke som vytvorila národný rekord medzi dorastenkami, ale popritom tiež v juniorskej kategórii. Zároveň to teda boli aj moje osobné rekordy. Také výkony, ktoré som predviedla v drepe i v tlaku na lavičke, sa mi doteraz nepodarili ani na tréningu. Privítala som, že som mala v dorasteneckej kategórii konkurenciu, súťažili sme v nej štyri,“ uviedla Slížová.

Ako dodala, v tomto roku sa už nepredstaví na žiadnom podujatí.

„V Častej to bola moja rozlúčka s dorasteneckou kategóriou. Silový trojboj ma však baví, takže sa postupne začnem pripravovať na zápolenie medzi juniorkami,“ poznamenala Patrícia.